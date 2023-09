Audi al Salone di Monaco svela interni e tecnologia di Q6 e-tron

Non è ancora disponibile la versione definitiva di questo SUV elettrico, ma al Salone di Monaco Audi mostra per la prima volta gli interni di Audi Q6 e-tron.

La vettura, presente in una versione prototipo bianca, lascia intravedere anche alcuni dettagli esterni, già mostrati in uno shooting sulle isole Faroe. Ma, per Audi, questa è l’occasione di mostrare al grande pubblico, che potrà accedere alla kermesse dal 5 al 10 settembre 2023, la sua nuova filosofia di interior design.

Fino a tre grandi display

Primo modello a sorgere sulla nuova piattaforma PPE di Audi e Porsche, Audi Q6 e-tron porta con sé tutte le novità stilistiche e tecnologiche che avevamo approfondito insieme a Philipp Römers, capo del design del marchio.

Da quel poco che si vede esternamente, oltre alle dimensioni notiamo nuove tecnologie per i fari LED, soprattutto al posteriore dove è possibile notare una trama intricata.

Ma il focus del salone è sugli interni. Audi dichiara che la vettura è pensata per adattarsi alle esigenze dell’utente. Lo vediamo dal design tridimensionale dell’abitacolo, che posiziona gli elementi in primo piano o sullo sfondo, con architettura spaziale ed ergonomica. Due i layout: uno con volante più elegante, a tre razze, probabilmente pensato per le versioni più Business ed eleganti.

Un secondo, invece, con volante squadrato sportivo, ripreso dalla più piccola Q4 e-tron. Si nota inoltre la grande cura alla scelta dei materiali: si va dal legno, a tessuti sostenibili con filature complesse, fino alla pelle e all’alluminio, a seconda che si voglia un ambiente più elegante o più sportivo.

Sicuramente, però, quello che spicca è il complesso di display, anche se forse non riuscitissimo. I primi due sono curvi e legati insieme: comprendono cruscotto digitale e infotainment principale con una nuova versione Audi MMI finalmente aggiornata. L’effetto è sicuramente scenografico, seppur ci siano cornici forse un po’ troppo spesse.

C’è poi un terzo display, integrato nella plancia e completamente diverso dagli altri due, pensato per il passeggero o come sfondo. L’occupante anteriore può quindi regolare alcuni parametri, oppure darsi alla multimedialità. Tutti, comunque, sono dotati di altissima definizione e qualità.

