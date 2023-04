Con un inconfondibile quadrante blu o nero e dettagli sportivi in arancione sfumato, ecco la nuova generazione di Tag Heuer Carrera cronografo 2023.

Ispirato al design affascinante e senza tempo dell’originale Heuer Carrera del 1963, il nuovo cronografo Tag Heuer Carrera proietta una storia eroica nel futuro con uno stile nuovo e dinamico e un pieno di spirito agonistico. Al momento del lancio, sono disponibili due nuovi modelli della collezione, entrambi con cassa in acciaio inossidabile da 42 mm. Si distinguono nel quadrante: si può scegliere tra

blu e nero, entrambi decorati con dettagli in arancione acceso che ricordano i tachimetri emblematici delle auto da corsa.

Tag Heuer Carrera cronografo 2023: caratteristiche

I nuovi modelli sono animati dal movimento cronografo automatico Calibre Heuer 02 di Tag Heuer. Il cronografo Tag Heuer Carrera perpetua una forma classica: una semplice cassa rotonda, anse fluide integrate e pulsanti ergonomici a pompa del cronografo a ore 2 e 4. Altrettanto evocativo di quei modelli originali degli anni ‘60 è il quadrante del nuovo modello, splendidamente equilibrato, con una disposizione dei contatori ai cardinali (3-6-9) estremamente leggibile, una scala di 1/4 secondo che corre intorno al bordo del quadrante e dettagli precisi e netti.

Al momento del lancio sono disponibili due opzioni di quadrante: uno nel caratteristico blu Tag Heuer Carrera e l’altro nel nero cupo, entrambi con finitura satinata effetto soleil, che conferisce al segnatempo un ulteriore tocco di elegante raffinatezza. Entrambi i modelli saranno ricordati per i loro dettagli. Ognuno di essi è definito da vivaci spruzzi di colore progettati per rendere l’orologio più facile da usare e per esaltarne lo stile ispirato al mondo delle corse automobilistiche.

L’esempio più evidente è l’anello arancione sfumato che contorna il quadrante e unisce gli indici applicati. Questo anello crea un crescendo colorato e fornisce all’orologio una colonna sonora visiva che ricorda il rombo del motore di un’auto da corsa in accelerazione.

Inoltre, la nuova lancetta centrale dei secondi cronografici e le lancette dei quadranti interni sono di colore rosso, ispirato ai cruscotti delle auto sportive. Infine, gli indici alternati dei piccoli secondi a ore 6 e gli indici dei 10 minuti/10 secondi sul réhaut sono di colore arancione acceso. Questi dettagli di forte effetto aumentano la leggibilità dell’orologio e ne esaltano il suo carattere sportivo.

Entrambi i modelli sono dotati di cinturini in pregiata pelle di vitello, di colore blu o nero, in tinta con il quadrante, con fibbia déployante in acciaio inossidabile.



