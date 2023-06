La porta dell’aereo si apre durante il volo: cosa è successo?

E’ successo in Brasile, dove un Embraer EMB 110 Bandeirante ha causato apprensione a bordo dopo che il portellone si è aperto in volo. A bordo c’era una band brasiliana, che accompagnava il cantautore Tierry.

Secondo quanto riporta il New York Post, l’aereo ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza dopo che il portellone si è aperto durante il volo da Sao Luis a Salvador. Il video dell’incidente mostra infatti il portellone posteriore spalancato, ma va dato atto ai membri della band a bordo del velivolo, di essere riusciti a mantenere la calma senza farsi prendere dal panico.

Il pilota ha comunque deciso saggiamente di invertire la rotta e di effettuare un atterraggio di emergenza presso l’aeroporto Hugo da Cunha Machado di Sao Luis. Poco dopo l’arrivo, i medici sono saliti a bordo e hanno controllato i passeggeri. Fortunatamente nessuno ha riportato danni o ferite durante il volo.

L’incidente avrebbe potuto causare una rapida discesa dell’aereo e una perdita di pressione. Proprio per evitare problemi di pressione, in casi simili i piloti tentano di scendere rapidamente al di sotto di una certa altitudine.

Questa non è nemmeno il primo portellone che vediamo aprirsi quest’anno su un aereo. Proprio il mese scorso un passeggero di un volo Asiana Airlines ha tentato di aprire il portellone mentre l’aereo stava scendendo per atterrare a Daegu, in Corea del Sud. Fortunatamente, nonostante lo spavento, l’aereo era abbastanza basso da non subire alcun problema, riuscendo ad atterrare perfettamente.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.