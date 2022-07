Viaggia senza gomma e cerchione in autostrada e non si ferma

Dagli Stati Uniti un video che ci lascia a bocca aperta. Un pick up, probabilmente un Toyota Tacoma, sta viaggiando in autostrada. Ma ecco che vediamo che gli manda un pneumatico sull’asse anteriore. Anzi, manca anche il cerchione.

Ma come fa a procedere a tutta velocità in questo modo? Speriamo solo non abbia causato incidenti!

