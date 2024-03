Il nuovo Ford Explorer 100% elettrico, insieme a Lexie Alford, nota anche come @LexieLimitless, hanno completato il “Charge Around The Globe”. Questa impresa, che ha visto l’Explorer e Lexie percorrere oltre 30.000 km attraversando sei continenti e 27 Paesi, non è stata solo un’avventura epica, ma ha anche segnato l’inizio di una nuova era per il colosso automobilistico di Detroit.

Nel cuore di Nizza, l’arrivo trionfale di Lexie e dell’Explorer è stato celebrato con un corteo memorabile, composto da alcuni dei modelli più iconici della Ford. Un momento che ha segnato l’annuncio ufficiale dell’arrivo del nuovo Ford Explorer 100% elettrico in Europa, una vettura che promette di ridefinire il concetto di avventura su strada con un prezzo di partenza di € 41.500.

L’Explorer non solo ha dimostrato di poter affrontare qualsiasi sfida, dalle interruzioni di corrente in Africa alle condizioni estreme del deserto di Atacama, ma ha anche evidenziato l’impegno di Ford nell’offrire un’esperienza di guida eccezionale, con un’autonomia di oltre 600 km con una singola carica e la capacità di ricaricarsi rapidamente dal 10 all’80% in soli 26 minuti.

Jim Farley, CEO di Ford, presente all’arrivo di Lexie, ha sottolineato il desiderio della casa dell’ovale blu di infondere passione ed emozione nei veicoli elettrici, distanziandosi dai modelli percepiti come noiosi e dimostrando invece il carattere unico di Ford.

L’Explorer 100% elettrico è un simbolo di ciò che è possibile ottenere oggi con la tecnologia dei veicoli elettrici. Offre non solo un’autonomia impressionante ma anche caratteristiche all’avanguardia come la MegaConsole per il massimo comfort su lunghi tragitti e un sistema di infotainment SYNC Move2, che rende ogni viaggio un’esperienza digitale e piacevole.

Il nuovo Ford Explorer 100% elettrico rappresenta dunque non solo un passo avanti nell’evoluzione dei veicoli elettrici ma anche un invito a immaginare nuove avventure, sostenibili e entusiasmanti, in ogni angolo del mondo. Con il suo arrivo, Ford promette un futuro in cui la libertà di esplorare è a portata di tutti, ridefinendo il concetto di mobilità e avventura per le generazioni a venire.

