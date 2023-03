Ford Explorer elettrico, caratteristiche e foto del nuovo SUV

Presentato ufficialmente il nuovo Ford Explorer elettrico, il tanto chiacchierato SUV elettrico americano nato sulla piattaforma MEB di Volkswagen grazie alla collaborazione con la casa di Wolfsburg che ha già portato ad altri prodotti comuni tra le due aziende.

Un altro nome “storico” di Ford viene insomma usato per ampliare la gamma elettrica del marchio, dopo Mustang, F-150 e Transit, seppur per una vettura più piccola dell’attuale Explorer ibrido. Arriverà nelle due versioni Explorer ed Explorer Premium con prezzi stimati a partire da 45.000 €. Insieme all’Explorer, Ford produrrà a Colonia un altro modello elettrico dal 2024.

Il design del Ford Explorer elettrico è tutto nuovo

Il design che caratterizza il nuovo Ford Explorer elettrico è totalmente inedito. Riprende vagamente alcune linee dell’Explorer ibrido, ma predilige forme nettamente più pulite ed elefanti con un effetto molto piacevole e quasi rilassante alla vista.

L’anteriore vede griglia centrale chiusa, in tinta carrozzeria e circondata dalle luci di forma abbastanza tradizionale, a L rovesciata enfatizzata dalla texture dei LED anteriori. Al centro il LED si interrompe, ma rimane lo sfondo brunito con la scritta “Explorer”.

Ford Explorer elettrico si caratterizza per delle ampie vetrate, e di profilo per un terzo montante molto ampio che serve a dare l’idea visiva di tetto flottante. Ampi anche i cerchi dal design elaborato, e altrettanto ampi i passaruota che li circondano, sempre con elementi in nero e in plastica rigida per rafforzare l’idea di SUV.

Megaschermo all’interno

In linea con le ultime vetture di Ford, a partire dalla Mustang fino all’Edge L realizzato in Cina con Changan, gli interni sono molto tecnologici e caratterizzati da grandi display.

Non fa eccezione il nuovo Ford Explorer elettrico, che sulla plancia incastra un display da ben 15 pollici verticale chiamato Ford SYNC Move, perché appunto è mobile e si può spostare.

C’è anche una base di ricarica wireless per lo smartphone, e wireless è la compatibilità ad Apple CarPlay e Android Auto. Numerose anche le prese USB di tipo C.

Essendo un’auto pensata anche per chi viaggia per lavoro, la consolle centrale può ospitare anche un laptop fino a 15 pollici, e porta bottiglie fino a 1,5 litri. Lato spazio, grazie alla piattaforma, ce n’è molto, sia per i passeggeri sia per i bagagli, che contano su una capienza base di 450 litri e oltre 1400 abbattendo il divano posteriore.

Sicuro e veloce a ricaricarsi

Non ci sono ancora dati sulla batteria e sui motori, anche se dovrebbero essere simili a quelli delle elettriche del gruppo Volkswagen. Per ora sappiamo solo che Ford promette tempi di ricarica di 25 minuti per un 10-80%.

Molto importante la sicurezza, con 12 sensori a ultrasuoni, cinque telecamere e tre dispositivi radar per un monitoraggio a 360°. Ci sono poi:

Assisted Lane Change, che utilizza radar e telecamere per monitorare la presenza di veicoli in avvicinamento nel punto cieco del conducente

Clear Exit Assist, che lavora con Cross Traffic Alert e Active Braking, per evitare collisioni in fase di uscita dal parcheggio in retro.

Reverse Brake Assist, per rilevare ostacoli dietro la vettura.

Pre-Collision Assist per mitigare o prevenire gli effetti degli incidenti con veicoli e utenti della strada.

—–

