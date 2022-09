Per evitare i furti d’auto prova a parcheggiare in questo modo.

Ecco il trucco che funziona davvero per scoraggiare i furti d’auto, ovviamente per chi parcheggia nel proprio garage. A patto che sia ovviamente largo, come nel caso di questa graziosa abitazione con posto auto a fianco, come nella migliore tradizione americana.

Ebbene, cos’hanno escogitato come antifurto ? Anziché parcheggiare dritti, come fanno tutti, questa famiglia ha preso l’abitudine di parcheggiare la BMW X3 di traverso, o meglio perpendicolarmente rispetto al classico posto auto.

Pare che la cosa funzioni, perché evidentemente ai ladri non piace perdere tempo quando si tratta di scappare con la vettura appena forzata. C’è anche da dire che fare tutte queste manovre per entrare ed uscire di casa non piacciono a nessuno. Eppure, a quanto pare il parcheggio furbo funziona.

Comunque, qui sotto il video della manovra in ingresso:

Mentre qui sotto il video della manovra in uscita:

Certo, ora tutti in famiglia probabilmente dormono sonni tranquilli. Per tutti gli altri, meglio affidarsi ad un buon antifurto GPS con localizzatore, vero?

