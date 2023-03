La partnership tra VW e Ford è in crescita, almeno secondo Blume

Come sono i rapporti tra Volkswagen e Ford? Ottimi, almeno secondo il CEO di Volkswagen Group, Oliver Blume, che ha dichiarato ad Automotive News Europe che la partnership con Ford sta “intensificandosi”.

Strano, perchè le parole di Blume arrivano due mesi dopo che Ford aveva espresso la volontà di ridurre la propria dipendenza dalla tecnologia EV di Volkswagen. L’Ovale Blu sta infatti investendo in una piattaforma elettrica propria, ma oggi utilizza l’architettura MEB di Volkswagen per risparmiare tempo nello sviluppo di auto elettriche destinate al il mercato europeo.

Ford ha l’obiettivo di vendere unicamwente veicoli elettrici in Europa entro il 2030, modelli basati sulla piattaforma proprietaria e che arriveranno nei prossimi anni. Nel frattempo l’accordo con Blume ha permesso a Ford di pianificare il lancio del suo nuovo crossover elettrico basato sulla piattaforma di Volkswagen. Il primo modello di Ford basato sulla piattaforma MEB debutterà il infatti il prossimo 21 marzo, e verrà posizionato nello stesso segmento della Volkswagen ID.4.

Ricordiamo allora che la partnership tra Ford e Volkswagen è stata finalizzata quasi tre anni fa con l’obiettivo di sviluppare veicoli insieme. Da questo accordo sono nati nuovi modelli per entrambe le case automobilistiche.

E non è tutto qui, perchè se Ford sta lavorando verso la propria tecnologia per i veicoli elettrici, l’azienda automobilistica di Detroit ha altri progetti in collaborazione con la casa tedesca. La partnership tra le due aziende e prevede anche la produzione di camion e veicoli commerciali leggeri. Il nuovo pick-up Amarok di Volkswagen, ad esempio, condivide la stessa piattaforma del nuovo Ford Ranger, ma VW gli ha dato ovviamente un design completamente diverso e coerente con la propria filosofia. Rimane il fatto che sia Ford sia Volkswagen stanno lavorando per elettrificare il modello.

Addio a Fiesta e Focus

Come annunciato, la svolta elettrica di Ford sta mietendo vittime eccellenti all’interno della propria gamma. Fiesta e la Focus saranno fuori produzione rispettivamente nel 2023 e nel 2025. Una decisione definita inevitabile e che segna un punto di svolta per Ford in Europa.

