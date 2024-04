Citroen C3 Aircross 2024 sarà disponibile sia nella gamma ibrida che in versione 100% elettrica.

Citroen C3 Aircross 2024 cambia radicalmente ed entra in una nuova dimensione, esprimendo un carattere più deciso e offrendo più spazio a bordo (sino a 7 posti), una gamma estesa di motorizzazioni e il comfort a bordo di sempre. La Nuova C3 Aircross incorpora i nuovi elementi del codice stilistico di Citroën, di cui il concept Oli è stato il manifesto e la C3 la prima realizzazione.

Il suo design adotta così la nuova identità del brand. Il frontale ostenta il nuovo logo Citroën e adotta la caratteristica firma luminosa a 3 segmenti. Molto moderno, lo stile enfatizza anche l’attenzione ai dettagli, riprendendo il motivo chevron su alcuni elementi. In aggiunta, Citroën gioca con la personalizzazione, spezzando la vista verticale della vettura con un tetto bicolore e ravvivando C3 Aircross con i tocchi di colore conferiti dagli inserti Color Clip, presenti sul paraurti e sulle mostrine dei cristalli laterali fissi.

Nuova C3 Aircross cambia dimensione e pone i suoi 4,39 m di lunghezza al servizio di una maggiore abitabilità a bordo, con la possibilità di ospitare comodamente fino a 7 persone, grazie a due sedili a scomparsa nel bagagliaio.

Il nuovo B-SUV è perfettamente in sintonia con le sfide della transizione energetica, proponendo per la prima volta, accanto all’offerta termica tradizionale, una gamma ibrida che facilita l’accesso all’elettrificazione e sarà disponibile anche in versione 100% elettrica.

La nuova C3 Aircross, commercializzata entro l’estate.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Fonte: Citroen

Copyright Image: Sinergon LTD