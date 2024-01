Puma x Pleasures Suede XL: i due brand si uniscono nuovamente per presentare una rivisitazione innovativa della classica sneaker Puma Suede. La nuova Suede XL trae ispirazione dalla cultura skate degli anni ’90 e dei primi anni 2000, offrendo un design al tempo stesso nostalgico e moderno.

Caratterizzata da proporzioni esagerate, la Suede XL è dotata di una linguetta e del Formstrip imbottiti, oltre a lacci ultra larghi che riflettono l’estetica audace della cultura skate contemporanea.

Questa sneaker si presenta in una colorway low-profile, con tomaia e lacci in nero e inserti cream in contrasto, arricchita dal cat logo di Puma e dal wordmark Pleasures sulla linguetta e inciso sull’intersuola.

La Suede XL rappresenta l’ultima novità che segue le precedenti collaborazioni di successo tra Puma e Pleasures. Queste comprendono una collezione completa di abbigliamento lanciata lo scorso ottobre e la sneaker Overdyed Velophasis presentata a metà del 2023.

Questa nuova Suede XL si distingue per il suo stile unico, che fonde il fascino retrò con una prospettiva contemporanea, offrendo agli appassionati di sneakers e di cultura skate un pezzo unico nel suo genere.

La collaborazione tra Puma e Pleasures, che si è consolidata nel tempo, continua a esplorare nuove frontiere della moda urbana, combinando l’eredità sportiva di Puma con l’approccio innovativo e anticonformista di Pleasures.

Questa partnership si rivela un connubio perfetto tra passato e presente, portando nel mondo delle sneakers una ventata di freschezza e originalità. La Suede XL è quindi più che una semplice sneaker: è un simbolo della continua evoluzione della moda e della cultura streetwear.

