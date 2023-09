ACBC x Garmont è la prima collezione di sneakers lifestyle responsabili. l marchio outdoor leader di mercato e la B Corp italiana esperta in progettazione e produzione di prodotti sostenibili si uniscono per dare vita alla capsule collection green che coniuga

elementi outdoor e urban.

Il modello di scarpa, Lagom, proposta in versione Low e Mid, sia da uomo sia da donna per la stagione autunno inverno 2023 2024, è 100% vegan e a ridotto impatto di CO2. Il suo nome ha origine da un concetto svedese che rimanda alla “giusta misura” confermando l’impegno di entrambe le realtà nel creare una calzatura in materiali responsabili, di derivazione naturale o riciclati, pensata per un utilizzo quotidiano.

Lagom gioca su volumi ampi, tipici delle calzature di ispirazione streetwear, mantenendo elementi outdoor come il puntalino, la chiusura fast lace e i tasselli intagliati nel battistrada. Il tessuto principale della tomaia è il RePET, ricavato dal riutilizzo delle bottiglie di plastica a fine vita.

L’intersuola in BioEVA, invece, ha al suo interno materiale biobased derivante dalla canna da zucchero, mentre il battistrada Garmont GTF Emerald è in ReRUBBER, derivata dagli scarti di lavorazione della gomma.

ACBC x Garmont: la capsule collection

