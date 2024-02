Le sneakers B9S di Dior sono le nuove scarpe protagoniste della collezione maschile dell’estate 2024, prodotte in serie limitata e numerata, uniscono l’eleganza della Maison con l’energia del mondo dello skateboarding.

Dior presenta una novità destinata a catturare l’attenzione degli appassionati di moda: le sneakers B9S, in edizione limitata e numerata che saranno le vere protagoniste dell’estate 2024. Queste sneakers fondono i codici iconici di Dior con quelli cari all’universo dello skateboarding, una passione del direttore creativo della linea maschile della Maison Kim Jones.

Disponibili in sei audaci versioni, queste sneakers riflettono fedelmente l’estetica di Dior, con iconici simboli come il motivo Cannage accennato sulla suola o i dettagli in tweed che adornano alcune versioni del modello. L’incantevole tessuto, immensamente amato anche dallo stesso Monsieur Dior che lo utilizzò spesso per sublimare le sue collezioni, richiede una maestria d’eccellenza.

I gesti infinitamente minuziosi degli artigiani trasformano il twill in uno straordinario jacquard, in cui molteplici fili di lana e cotone si incontrano, si intrecciano e si legano gli uni agli altri in un’ipnotica coreografia. Una sovrapposizione di trame che fa la sua comparsa fra lembi di pelle finemente ritagliati e inserti in gomma. I ciondoli “D, I, O, R” rivisitano con eleganza la griffe della Maison, donando il tocco finale a questo mélange di tecniche ancestrali in costante reinvenzione.

Le B9S introducono anche una novità nel mondo delle sneakers di lusso: un passaporto digitale del prodotto che ne certifica l’autenticità attraverso una piattaforma privata, accessibile grazie a un chip NFC incorporato nella suola di ogni scarpa destra. Qui si possono trovare le informazioni dettagliate sulle varie fasi di produzione e scoprire in anteprime i futuri lanci delle nuove sneaker create da Kim Jones.

Con una produzione limitata a 470 pezzi per le versioni in pelle e 888 per il modello in tweed, queste sneakers sono il nuovo must-have dell’estate 2024 per gli appassionati di moda.

Copyright Image: Sinergon LTD