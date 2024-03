La Diadora Mercury 2024 rappresenta un significativo aggiornamento di un classico che ha segnato la storia dello sport e della moda. Mantenendo alcuni elementi chiave del modello originale del 1983, la sneaker si reinventa con materiali premium.

Nel 2024, Diadora presenta la nuova Mercury. Questo modello, originariamente lanciato nel 1983, segna una pietra miliare per il brand, combinando prestazioni di alto livello e un design iconico. Mercury viene reinventata per adattarsi al gusto e alle esigenze della generazione contemporanea, dimostrando l’abilità unica di Diadora di onorare il proprio retaggio innovandolo.

Il lancio originale di questa scarpa risale al 1983, un’epoca d’oro per l’atletica leggera e per Diadora. Un anno dopo, durante le Olimpiadi di Los Angeles del 1984, Gabriella Dorio calzava un modello che avrebbe ispirato la Mercury di oggi. La sua vittoria nei 1500 metri non fu solo un trionfo sportivo, ma anche un simbolo di dedizione e impegno nello sport femminile. La nuova Mercury vuole celebrare queste qualità, rendendo omaggio al talento e alla determinazione di atleti come la Dorio.

Per la collezione primavera estate 2024, Diadora ha mantenuto invariati la tomaia e l’intersuola del modello originale, introducendo al contempo una suola completamente rinnovata, che fonde design moderno e richiami al passato. La Mercury si distingue per l’uso di materiali di prima qualità, con una tomaia che unisce tessuto e pelle scamosciata, un’intersuola in Eva per il massimo comfort e una suola in gomma progettata per offrire prestazioni eccellenti. Le varianti disponibili per la questa stagione si caratterizzano per le loro cuciture a zigzag e per una palette di colori che evoca immediatamente le radici sportive e stilistiche del brand.

Diadora conferma così la propria maestria nell’equilibrare innovazione e tradizione, conservando i dettagli che rendono omaggio al Made in Italy, mentre evolve costantemente per rispondere alle esigenze del presente. Mercury è espressione di questo delicato equilibrio: un tributo al passato che non rinuncia a guardare avanti, offrendo una sneaker che è al tempo stesso riconoscibile e sorprendentemente nuova.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD