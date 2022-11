Mini Cooper SE Resolute Edition Nanuq White: nella lingua degli Inuit, Nanuk significa “orso polare”. Il nuovo colore della carrozzeria Nanuq White per la Mini Cooper SE nella Resolute Edition ricorda la pelliccia chiara degli imponenti abitanti delle regioni polari settentrionali.

Mini Cooper SE Resolute Edition Nanuq White: equipaggiamento esclusivo

Anche alle estreme temperature sotto lo zero, la trazione elettrica, la batteria ad alta tensione, l’elettronica di potenza e la tecnologia di ricarica convincono per le loro prestazioni affidabili. Il motore elettrico da 135 kW/184 CV è altrettanto impressionante. La Mini Cooper SE accelera da 0 a 100 km/h in soli 7,3 secondi. Senza interruzioni del cambio, il carattere potente del modello speciale in bianco polare spicca in modo particolarmente intenso.

I conducenti dell’iconica Mini 3 porte possono modificare individualmente la reattività della vettura attraverso i diversi Mini Driving Mode, scegliendo tra l’impulsivo Sport Mode, il Mid e l’economicissimo Green+ Mode. L’autonomia fino a 234 chilometri determinata nel ciclo di prova WLTP consente un piacere di guida tipico di MINI ben oltre i limiti della città.

Nella Resolute Edition, le strisce sul cofano dal design esclusivo, con la loro sfumatura di colore da una tonalità chiara a una scura dell’oro, e l’omonima scritta “Resolute” sottolineano il carattere sportivo ed elegante del modello speciale. E’ possibile optare per la verniciatura in bianco Nanuq per il tetto e le calotte degli specchietti o per un contrasto in nero d’impatto. I cerchi in lega leggera da 17 pollici nella variante Tentacle Spoke Black completano con stile le caratteristiche esterne dell’edizione.

Le linee grafiche e uniformemente curve in tonalità oro chiaro creano un sofisticato motivo a strisce sulla plancia interna. Sia per i brevi sprint che per i viaggi più lunghi, i comodi sedili sportivi con i braccioli e gli appoggi per le ginocchia offrono un supporto confortevole: fanno parte della variante di equipaggiamento Mini Yours Leather Lounge e sono offerti nella Mini Resolute Edition in Carbon Black. Altri equipaggiamenti di spicco nell’abitacolo sono l’headliner color antracite, i vetri di protezione dai raggi solari e il volante sportivo particolarmente facile da impugnare in finitura Nappa.

Nell’abitacolo, i servizi eDrive sul display della strumentazione centrale forniscono informazioni sul consumo energetico attuale e sull’autonomia e danno suggerimenti per una guida economica. A partire da novembre 2022, il Mini Driving Assistant sarà di serie sulla Mini Cooper SE Resolute Edition, migliorando la sicurezza e il comfort di guida.

A velocità comprese tra 10 e 60 km/h, il sistema di assistenza alla guida Active Guard frena il veicolo. Il Lane Departure Warning segnala quando il veicolo sta per abbandonare la propria corsia su strade con indicatori di corsia. Il sistema Active Cruise Control, basato su telecamera, regola automaticamente la distanza dal veicolo che precede, oltre alla velocità impostata, nel traffico scorrevole delle autostrade e delle strade extraurbane. Il sistema è attivo tra i 30 e i 140 km/h.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.