I primi video della nuova Harley-Davidson X350 “cinese”

La Harley-Davidson X350 2023 è realtà come possiamo vedere nel primo video pubblicato in rete. Le foto del primo modello di piccola cilindrata del marchio insieme a quelle della X500 erano già circolate nei giorni scorsi, così come la data della presentazione ufficiale che sarà domani.

La moto è già negli Stati Uniti, ma a quanto pare solo come parte del programma di formazione della Riding Academy. Come possiamo vedere nel video, la prova è stata effettuata grazie ad una concessionaria Harley-Davidson negli USA, con un modello dotato di diversi accessori di protezione per supportare le eventuali cadute in fase di apprendimento.

Ma non è l’unico video, perchè a quanto pare i concessionari americani non vedono l’ora di mostrare a tutti l’arrivo delle moto:

L’Harley cinese

Harley-Davidson X350 fa parte di un progetto in collaborazione con la cinese Qianjing Motorcycle, responsabile della produzione della moto. Si tratta di un nome che conosciamo bene, visto che è presente sul mercato italiano con Keeway, ma soprattutto con Benelli che ha rilevato nel 2005 e rilanciato in una decina di anni.

Proprio per questioni di sinergie, è possibile che la linea economica di Harley-Davidson utilizzi parti già viste sui modelli della casa pesarese. Non sembra un caso la decisione di produrre moto stradali 350 e moto stradali 500, come già fa proprio Benelli.

A differenza del motore V-Twin comunemente utilizzato nella maggior parte delle moto Harley-Davidson, le nuove X350 e X500 saranno dotate di motori bicilindrici paralleli raffreddati a liquido. Ed il suono che sentiamo è ovviamente diverso a quello cui siamo abituati.

Considerando le QJ Motor di cilindrata simile, si può ragionevolmente ipotizzare una potenza di circa 30-35 CV per la X350. In confronto, la X500, di cilindrata maggiore, potrebbe generare circa 50 CV di potenza massima. Entrambe le moto potrebbero essere dotate di un cambio a 6 velocità.

Per ridurre ulteriormente i costi di produzione, Harley-Davidson X350 e X500 dovrebbero condividere diverse componenti. Tra le caratteristiche principali figurano le forcelle USD, le sospensioni posteriori monoammortizzate, i doppi dischi anteriori e l’ABS a doppio canale.

Non ci resta che aspettare domani per la presentazione ed i dati tecnici definitivi.

