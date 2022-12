Il lancio dei modelli Ford Ranger Wildtrak e Limited segna l’arrivo delle versioni best-seller di Ranger, che debutteranno in Europa dopo il Ranger Raptor, la versione al vertice della gamma Ranger sviluppata dal team Ford Performance.

Con un design esterno audace, nuove tecnologie di propulsione e trasmissione, tra cui il motore diesel V6 da 3,0 litri di Ford, telaio e sospensioni aggiornati, un vano di carico migliorato e un abitacolo high-tech che offre avanzate tecnologie di connettività e assistenza alla guida, il nuovo Ranger è stato completamente riprogettato.

Il prezzo per il Ranger Limited parte da 43.750 euro (IVA esclusa), mentre per la versione Wildtrak da 46.250 euro (IVA esclusa). Entrambi i modelli, le cui consegne sono previste a partire dall’inizio del 2023, sono offerti nella carrozzeria con doppia cabina.

Ford Ranger Wildtrak e Limited: caratteristiche

Il nuovo Ranger Wildtrak offre una capacità senza compromessi mettendo per la prima volta a disposizione il motore turbodiesel V6 da 3,0 litri di Ford. Con una potenza di 240 CV e una coppia di 600 Nm e un cambio automatico a 10 velocità, il propulsore consente di trainare senza sforzo fino a 3.500 kg. 3

Prestazioni turbo e consumi ottimizzati sono garantiti anche dai collaudati motori diesel EcoBlue da 2,0 litri di Ford. Sia il Ranger Limited sia il Ranger Wildtrak possono essere equipaggiati con l’EcoBlue 2.0 litri monoturbo da 170 CV con cambio manuale a sei rapporti, oppure con l’EcoBlue 2.0 litri bi-turbo da 205 CV con cambio automatico a 10 rapporti.

Il nuovo Ranger offre di serie avanzate tecnologie, per un’esperienza di guida e di utilizzo sofisticata, intuitiva e coinvolgente, oltre a una capacità off-road mai vista prima.

Sei modalità di guida selezionabili completano un telaio progettato per migliorare gli angoli di attacco, l’articolazione in fuoristrada e la qualità di guida su strada e in fuoristrada. Le modalità Normal, Eco, Slippery, Mud/Ruts, Sand e – per le trasmissioni automatiche – Tow Haul regolano i parametri del veicolo, tra cui l’erogazione della potenza, il controllo della trazione, il controllo elettronico della stabilità e gli schemi di cambio marcia per ottimizzare le prestazioni nei differenti scenari di guida.

Le capacità su strada e in off-road possono essere ulteriormente ottimizzate in base alle esigenze con una scelta di due sistemi di trazione integrale: un sistema di cambio elettronico shift-on-the-fly o un nuovo sistema avanzato di trazione integrale full-time con una rassicurante modalità “set-and-forget”, di serie sui modelli Ranger Wildtrak dotati di motore diesel V6 da 3,0 litri.

E’ possibile monitorare e controllare molte funzioni del veicolo utilizzando un quadro digitale da 12,4 pollici di grandi dimensioni che sostituisce i tradizionali strumenti analogici e il touchscreen centrale da 12 pollici che supporta il sofisticato sistema di infotainment SYNC 4A di Ford.

Le avanzate tecnologie di assistenza alla guida includono il Pre-Collision Assist5, il Lane-Keeping System5 per il mantenimento della corsia e il Reverse Brake Assist5 per la frenata in retromarcia, oltre alle tecnologie previste a bordo come il Blind Spot Information con Cross-Traffic Alert e il Trailer Coverage.

Utilizzando l’app per smartphone FordPass 7, i proprietari e gli operatori possono visualizzare a distanza gli avvisi sullo stato e la salute del veicolo in tempo reale e controllare funzioni come il sistema di illuminazione a zone, unico nel segmento, che può illuminare in modo selettivo l’area circostante il pick-up, ideale per l’imballaggio dell’attrezzatura da cantiere.

Le caratteristiche esterne del Ranger Wildtrak includono le barre sul tetto di serie per facilitare il trasporto del carico e una maggiore protezione del sottoscocca per le avventure in off-road. Nell’abitacolo, gli interni premium del Wildtrak comprendono sedili in pelle con accenti tuxedo Micro Rib e senza inserti in tessuto, per facilitare la pulizia, un volante sportivo riscaldato con cuciture a contrasto, illuminazione ambientale e un rivestimento del tetto color ebano.

Per il Wildtrak viene offerta anche l’opzione unica del colore Cyber Orange, oltre agli Agate Black Metallic, Blue Lightning, Carbonised Grey, Diffused Silver, Frozen White, Lucid Red, Arctic White e Moondust Silver disponibili per le varianti Wildtrak e Limited.

Il Ranger Limited presenta anche una ricca dotazione di serie, che comprende un volante riscaldato rivestito in materiale Sensico di Ford, sedili in pelle Soho con goffratura in stile Apex e una console in vinile soft-touch.

