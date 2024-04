Ford Mustang 60 anniversario

Ford festeggia il 60 anniversario di Mustang con i nuovi allestimenti California Special e Nite Pony. Arriva anche la nuova Mustang Mach-E Rally elettrica ed è stata confermata la disponibilità per l’Europa dell’attesissima Mustang GTD.

Quest’anno, Ford Mustang celebra il suo 60° anniversario, un traguardo significativo che testimonia la sua eredità di libertà, prestazioni e un pizzico di ribellione. Presentata per la prima volta all’Esposizione Universale di New York il 17 aprile 1964, Mustang ha stabilito un record di vendite nel suo primo anno, e da allora, la sua popolarità è solo cresciuta.

Per celebrare i sessanta anni di Mustang, Ford ha annunciato oggi due nuovi allestimenti: il California Special pack, che aggiunge un tocco contemporaneo a una versione speciale introdotta per la prima volta nel 1968, e il Nite Pony Pack, che arricchisce ulteriormente il design dell’auto con dettagli stilistici distintivi.

Ford prosegue il suo impegno verso un futuro sostenibile annunciando l’ampliamento della gamma Mustang con l’introduzione del SUV elettrico Mustang Mach-E e la prossima disponibilità della Mustang Mach-E Rally.

Il nuovo California Special pack è un omaggio all’edizione speciale del 1968 molto apprezzata dagli appassionati. Questo modello cattura l’essenza dello stile della west coast americana con un design unico. Disponibile in abbinamento a tutta la gamma di colori, tra cui Iconic Silver e Vapor Blue, la California Special si distingue per le strisce laterali, caratteristiche di questo modello, rifinite in una combinazione di Medium Light Rave Blue e High e Low Gloss Black, che presentano una scritta GT/CS che diventa molto più evidente alla luce del sole. Le cornici nere circondano i fari, mentre i cerchi in lega da 19 pollici esibiscono dettagli in Rave Blue, completati da un distintivo badge GT/CS sulla griglia anteriore e un iconico logo GT sul cofano posteriore, entrambi rifiniti nella stessa tonalità.

L’unicità del design vivace dell’allestimento California Special è evidente anche negli interni con rivestimenti Navy Pier e sedili in pelle Ebony Black. Le cuciture bicolore Raptor Blue e Metal Grey, che decorano il cruscotto, le portiere, il volante e la console centrale, sottolineano l’esclusività del modello. La Mustang California Special è ordinabile nella versione Mustang GT convertibile, con la possibilità di scegliere tra un cambio manuale a sei rapporti o un cambio automatico a 10 rapporti per il motore V8 da 5,0 litri.

Inoltre, Ford offre il nuovo Nite Pony pack, disponibile per le versioni coupé e convertibile della Mustang GT con cambio manuale o automatico per il V8 da 5,0 litri. Questo pacchetto dà la possibilità di aggiungere un tocco più scuro alla Mustang, con cerchi in lega verniciati in Ebony Black, tetto, calotte degli specchietti e cornici dei fari neri, oltre ai loghi Pony anteriori e posteriori neri, che conferiscono alla vettura un aspetto audace e distintivo.

Fonte: Ford

Copyright Image: Sinergon LTD