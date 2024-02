Ford Mustang 2024: la nuova generazione arriva in Europa. Ma non è detto che arrivi in Italia.

Ford annuncia l’arrivo della nuova Mustang in Europa, con motori V8 e caratteristiche premium. I dettagli e le prestazioni della GT e della Dark Horse.

Ford ha annunciato che la nuova generazione della Mustang verrà introdotta anche nel mercato europeo. Finora, la casa di Detroit non ha reso noti i prezzi ufficiali né ha specificato quali nazioni saranno effettivamente coinvolte, lasciando aperta la questione della disponibilità della vettura sportiva in Italia. C’è da aggiungere che le specifiche tecniche dettagliate rimangono ancora sconosciute, il che genera incertezza sul se le prestazioni dei motori saranno equiparabili a quelle delle versioni disponibili negli Stati Uniti.

La strategia di lancio della nuova Mustang prevede un’attenzione particolare alle versioni di alta gamma, come quelle equipaggiate con il motore V8 5.0 Coyote, disponibili sia in allestimento GT sia Dark Horse. Al momento, manca l’opzione del motore quattro cilindri Ecoboost da 2.3 litri con 315 CV, già presente sul mercato statunitense. La versione GT, che negli USA vanta 480 CV, si distingue per il pacchetto Performance di serie, comprendente caratteristiche come lo scarico attivo, freni Brembo, cerchi in lega da 19 pollici, differenziale autobloccante e sei modalità di guida. Al contrario, le sospensioni MagneRide a regolazione elettronica rimangono un optional.

Anche la versione Dark Horse, che esalta ulteriormente le prestazioni grazie a un incremento di potenza del V8 fino a 500 CV negli Stati Uniti e a miglioramenti mirati a telaio e aerodinamica, promette un’esperienza di guida senza precedenti. Gli acquirenti avranno la scelta tra un cambio automatico a dieci rapporti o un manuale Tremec a sei marce, beneficiando inoltre di un sistema di raffreddamento e pneumatici ottimizzati per l’uso in pista, forniti da Pirelli.

Rispetto al modello precedente, lanciato nel 2014, questa nuova generazione rappresenta un avanzamento significativo sia nel design che nella funzionalità. Pur mantenendo un legame con il passato, il nuovo modello introduce un’aerodinamica raffinata, fari Led per tutte le versioni e soluzioni tecniche volte a migliorare le prestazioni in pista.

L’interno è stato completamente ripensato, con un cruscotto digitale da 12,4 pollici e un sistema di infotainment da 13,6 pollici basato su Sync4, che integra numerose funzionalità eliminando la necessità di comandi fisici. Di fondamentale importanza è l’evoluzione dei sistemi di assistenza alla guida, con il pacchetto Ford Co-Pilot360 di livello 2 che eleva ulteriormente lo standard di sicurezza e comfort.

Copyright Image: Sinergon LTD