Assicurazione obbligatoria per i monopattini elettrici: come funziona

L’assicurazione obbligatoria per i monopattini elettrici è una novità assoluta in Italia. L’uso dei monopattini elettrici è aumentato esponenzialmente negli ultimi anni, rendendo necessaria la creazione di specifiche leggi e regolamentazioni. Vediamo insieme come funziona questa assicurazione, facendo riferimento al decreto legislativo italiano che ha esteso l’obbligo dell’assicurazione RC auto ai veicoli elettrici leggeri, tra cui i monopattini.

L’obbligo di assicurazione per i monopattini

Il governo italiano ha esteso l’obbligo dell’assicurazione responsabilità civile ai monopattini e alle biciclette elettriche. Questo provvedimento è stato approvato nel Consiglio dei ministri del 3 agosto 2023, su proposta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il provvedimento riguarda un obbligo specifico per i veicoli elettrici leggeri, tra cui i monopattini e anche le bici elettriche.

I veicoli soggetti all’obbligo di assicurazione sono quelli utilizzati indipendentemente dal terreno su cui vengono impiegati, dal fatto che questi siano fermi o in movimento, o stiano circolando in zone soggette a restrizioni, come ad esempio gli aeroporti.

Il provvedimento prevede anche alcune deroghe. In particolare, è escluso l’obbligo di copertura assicurativa per i veicoli non idonei all’uso come mezzo di trasporto; per i veicoli ritirati dalla circolazione (destinati alla rottamazione o su cui vige fermo amministrativo, confisca o sequestro); per i veicoli che vengono volontariamente sospesi dalla circolazione (ad esempio per utilizzo stagionale).

Come funziona l’assicurazione obbligatoria per i monopattini elettrici

La copertura assicurativa per i monopattini elettrici funziona in modo simile a quella per le auto. L’obbligo di assicurazione si applica a prescindere dal terreno su cui il veicolo viene utilizzato, dal fatto che sia fermo o in movimento, e dalla sua circolazione in zone il cui l’accesso è soggetto a restrizioni.

Sospensione volontaria dell’assicurazione

Il provvedimento prevede la possibilità di sospendere l’assicurazione – anche più volte, ma per non più di nove mesi nel corso di un anno – in caso di utilizzo stagionale, oppure di mezzi ritirati dalla circolazione (vale a dire confiscati, sequestrati, o destinati alla rottamazione). Questa sospensione volontaria dell’assicurazione diventa obbligatoria se richiesta dall’assicurato.

Con l’approvazione del decreto legislativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’obbligo specifico di assicurazione si estende ai veicoli elettrici leggeri, tra cui i monopattini e probabilmente le e-bike.

È scontato che tra i veicoli elettrici leggeri sottoposti all’obbligo di copertura assicurativa ci saranno i monopattini elettrici. Questo anticipa quanto previsto dalla riforma del Codice della Strada che verrà discussa in Parlamento nei prossimi mesi.

Novità per le bici elettriche

Anche per le bici elettriche potrebbe essere introdotto l’obbligo specifico di assicurazione. Questo sarà reso chiaro con l’emanazione di un decreto attuativo, che dovrà individuare i veicoli elettrici leggeri da sottoporre all’obbligo di copertura assicurativa.

Altre novità della direttiva UE sulla RC auto

La direttiva UE in materia di RC auto ha introdotto diverse novità, alcune delle quali sono state recepite nel decreto legislativo italiano. Tra queste, la protezione in tutta l’Unione delle persone lese anche nel caso di insolvenza dell’assicuratore, l’armonizzazione dei massimali minimi di copertura, il rafforzamento dei controlli non discriminatori e intrusivi sui veicoli da parte degli Stati membri, e il riconoscimento transfrontaliero degli attestati di rischio.

Strumento del preventivatore

Il provvedimento rafforza lo strumento del cosiddetto ‘preventivatore’, che permette ai consumatori di confrontare gratuitamente i prezzi, le tariffe e le condizioni contrattuali delle imprese di assicurazione. Questo strumento è consultabile sui siti internet dell’Ivass e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Come già detto, ci sono alcune deroghe all’obbligo di assicurazione. Queste riguardano i veicoli non idonei all’uso come mezzo di trasporto, quelli ritirati dalla circolazione, e quelli sospesi temporaneamente dalla circolazione su richiesta dell’assicurato.

