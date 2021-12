La moto dallo stile unico e puro per distinguersi su strada e tra le curve.

Keeway Superlight 125 2022 ha un look inconfondibile, da vera custom, ed è la proposta nata per soddisfare tutti i motociclisti che cercano una moto facile, dallo stile unico e puro, per distinguersi su strada e tra le curve.

Cuore pulsante di Superlight 125 è il monocilindrico, 4 tempi raffreddato ad aria, sinonimo di affidabilità e divertimento, ora conforme all’omologazione Euro5. I cerchi da 16” all’anteriore e da 15” al posteriore, offrono un’ottima presa su strada in qualunque condizione. Efficienza garantita per l’impianto frenante che davanti presenta un freno a disco di 276 mm di diametro (CBS) e dietro un freno

a disco di 240mm (CBS).

Lo stile inconfondibile di Superlight 125 viene esaltato dal serbatoio a goccia dove è incastonato il logo della moto, ma anche dal doppio scarico e dal design del cruscotto, rotondo, che ospita una strumentazione chiara e ben leggibile. La posizione di guida è estremamente confortevole, grazie all’ampio poggiapiedi, al largo manubrio e alla sella, comoda e spaziosa, sia per il pilota che per il passeggero.

Keeway Superlight 125 2022 è proposta nella colorazione nera a 1.990 euro f.c.

