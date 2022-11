Ford Fiesta RS WRC: l’ultima da rally a Milano AutoClassica 2022

La casa madre ha deciso di interromperne la produzione salutandola con un commovente video, noi l’abbiamo salutata ancora meglio a Milano AutoClassica 2022. È la Ford Fiesta RS WRC, la più estrema delle Fiesta sportive, esposta alla fiera di Rho in compagnia della Subaru Impreza WRX, altro mito da rally del passato che ci ha fatto sognare.

Milano AutoClassica si tiene dal 18 al 20 novembre 2022

Ford Fiesta RS WRC e la lotta con Citroën

La Fiesta ha conosciuto un duplice addio: prima di quello definitivo, infatti, è arrivato quello al mondo del rally, nel quale è stata sostituita dalla Ford Puma. La Ford Fiesta RS WRC era a sua volta erede della Ford Focus RS WRC, icona per Ford con numerosi successi dal 1999 al 2010.

La più piccola dell’ovale blu debutta nel 2011, e correrà fino al 2016, anno in cui viene sostituita dalla ben più fortunata Fiesta WRC, basandosi sulla sesta generazione dello storico modello di Ford, adottandone entrambi i canoni estetici (pre e post restyling). A differenza delle altre auto Super 2000, categoria di cui faceva parte, era dotata di un motore turbo 1.6 Ford EcoBoost 4 cilindri 16 valvole da ben 300 CV.

In tutta la sua carriera, la sua più grande e fortunata rivale fu la Citroën DS3 WRC. In tutto, la Fiesta ottenne 6 vittorie, nessun podio e nessuno speciale vinto, mentre l’erede Fiesta WRC, più potente e leggera, sarà in grado di arrivare a 9 vittorie, 32 podi, nonché 1 titolo costruttore e 2 titoli pilota (nel 2017 e nel 2018).

