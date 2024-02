Breil Abarth 500e: il nuovo orologio in edizione limitata

La collaborazione tra Breil e Abarth entra nel suo decimo anno con il lancio dell’orologio Breil Abarth 500e, una creazione in edizione limitata di 999 pezzi che rende omaggio alla prima auto elettrica di Abarth. Questo orologio rappresenta un connubio perfetto tra innovazione tecnologica e design, riflettendo l’essenza sportiva e il progresso verso la sostenibilità del marchio Abarth.

Nel mondo degli orologi e dell’automobilismo sportivo, la collaborazione tra Breil e Abarth rappresenta un esempio eccellente di come due marchi iconici italiani possano unire le forze per creare qualcosa di veramente unico. Quest’anno, la partnership celebra un decennio di successi con l’introduzione di un nuovo orologio in edizione limitata, il Breil Abarth 500e, limitato a soli 999 pezzi.

Progettato ispirandosi all’Abarth 500e, l’orologio riflette la filosofia del marchio che vede nella propria vettura elettrica non solo un cambiamento di paradigma nella propulsione, ma anche l’essenza del dna sportivo di Abarth. Il design del Breil Abarth 500e attinge direttamente dall’estetica e dalle innovazioni tecnologiche dell’auto.

Il quadrante scheletrato, con finiture in titanio, riprende il design dei cerchioni dell’Abarth 500e, e mostra il calibro automatico Seiko NH70 che anima l’orologio. La cura dei dettagli è evidente in ogni aspetto, dai loghi Breil e Abarth e lo Scorpione elettrificato posizionati strategicamente sul quadrante, agli indici e alle lancette trattati con materiali luminescenti di alta qualità, fino al tocco di colore “acid green” che aggiunge un accento vibrante.

La cassa in acciaio IP titan è definita dalla lunetta in nuance caratterizzata da scanalature in corrispondenza degli indici che richiamano il taglio dei fari anteriori dell’auto; lateralmente, una decorazione ricavata dal pieno rimanda immediatamente alla forma delle prese d’aria. Il fondello a vite, con oblò centrale e movimento a vista, riporta l’incisione del logo Breil Abarth e la numerazione della serie limitata.

Dotato di un bracciale in acciaio IP titan e una fibbia deployante con pulsanti e fibbia di sicurezza, ogni dettaglio del Breil Abarth 500e è pensato per gli amanti del design e delle prestazioni. L’aggiunta di un QR code sulla chiusura che, una volta scansionato, riproduce il suono distintivo dell’Abarth, è un omaggio all’esperienza sensoriale che il marchio offre, sia in strada che al polso.

Copyright Image: Sinergon LTD