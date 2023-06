Sulla BMW Serie 5 debutta la piattaforma di gaming AirConsole

Tra le varie funzionalità della nuova generazione della BMW Serie 5 c’è anche il gaming. Infatti, BMW ha iniziato a collaborare con AirConsole, celebre piattaforma gaming, che per la prima volta permette di usare il display infotainment della berlina per giocare, mentre l’auto è ferma o ricarica, nel caso della variante elettrica BMW i5.

La nuova berlina è la prima vettura, ma AirConsole sarà offerta anche su altri modelli. Per l’occasione è stata presentata una BMW i5 con un look gaming personalizzato, che la trasforma in una gaming zone sia visiva che tecnica. La BMW i5 che inaugura la collaborazione con AirConsole ha infatti un design che simboleggia l’immersione nel gioco ed è caratterizzata da grandi pixel che omaggiano l’era a 8 bit dei videogiochi.

Lo smartphone come controller

Inseguendo funzionalità presenti anche su Xbox e Play Station, è lo smartphone a fungere da controller dei giochi.

Basta avviare l’app AirConsole presente sul sistema, e la connessione tra dispositivo e smartphone avverrà velocemente tramite la scansione di un QR Code che apparirà sul display curvo, e in seguito si inizia subito a giocare insieme, visto che AirConsole supporta le modalità multiplayer.

Ci sono dei giochi molto arcade e casual, facile da imparare e da controllare, e di tutti i tipi, dai quiz alle corse, dalla simulazione allo sport. 15 i titoli attualmente disponibili, che includono Go Kart Go, Music Guess e Overcooked.

—–

Qui il canale Telegram di Quotidiano Motori. Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.