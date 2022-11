Da Airoh il primo casco da moto dotato di airbag ad EICMA 2022

Sarà presentato ad EICMA 2022 il primo concept di casco da moto con airbag integrato nato dalla collaborazione tra Airoh, azienda italiana produttrice di caschi di alta qualità, ed Autoliv, leader mondiale nei sistemi di sicurezza automobilistica.

Da oltre due anni i laboratori di ricerca e sviluppo di Airoh ed Autoliv, sono al lavoro per studiare un casco da motociclismo dotato di airbag, capace di aumentare la salvaguardia dell’individuo. La progettazione prevede la possibilità di migliorare nettamente la protezione del motociclista, senza che l’applicazione dell’airbag comprometta in modo critico il design, il peso o il comfort del casco.

Il progetto è ispirato all’intuizione di una giovane e brillante dottoressa in ingegneria, Roberta Descrovi. I suo studi alla facoltà di ingegneria e matematica alla Sheffield Hallam University si sono concentrati sullo sviluppo di un casco da moto dotato di un sistema capace di gonfiarsi in caso di incidente in modo da fornire al pilota una protezione superiore rispetto a quella degli attuali caschi da moto.

Per ridurre in modo sostanziale il numero di infortuni e decessi dei motociclisti, è necessario adottare un approccio olistico in cui vengono studiate diverse contromisure combinate. Indossare un casco è ancora la protezione più importante per un motociclista. Le conoscenze approfondite su crash-data, biomeccanica e strumenti per la valutazione delle lesioni è un’eccellente opportunità per migliorare la protezione della testa per i piloti e salvare più vite.

Entrambe le aziende saranno presenti a EICMA 2022, la fiera internazionale dedicata al ciclo e motociclo, e ai rispettivi stand sarà possibile vedere in anteprima mondiale il casco e la funzionalità dell’airbag installato nel prototipo.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.