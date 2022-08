“Le mie gioie terribili. Storia della mia vita“, l’autobiografia di Enzo Ferrari, è la storia di un uomo che ha legato il proprio nome al “made in Italy”. Se Ferrari è sinonimo di Italia lo dobbiamo a lui, che è riuscito a coronare il proprio sogno da ragazzo per trasformarlo in una leggenda delle corse e dell’automobilismo.

Ricordi dallo stile stringato, tipico del “Drake”, Enzo Ferrari riporta alla luce numeri, situazioni e pareri, che coprono l’intera vita, dall’infanzia emiliana, l’esperienza da pilota, le gare, la scuderia, in una storia affascinante quanto italianissima di Davide contro Golia. E nel 1929, mentre il mondo è sconvolto dalla Grande Depressione, da vero visionario fonda a Modena la Scuderia Ferrari, per far correre i rampolli dell’alta borghesia. Nemmeno il secondo conflitto mondiale e il bombardamento delle officine di Maranello lo distolgono dai suoi progetti: nel 1947 il cavallino rampante debutta in pista, inaugurando una stagione di successi destinata a diventare leggenda in Formula 1.

Questa è stata la mia vita, che non esito a definire un ansimante cammino. Infinite volte, dall’età dell’adolescenza, mi sono guardato allo specchio chiedendomi chi fossi, che cosa fossi venuto a fare al mondo, con un acuto tormento. Qualcuno mi ha definito un uomo che conosce l’umanità del peccato e la crudeltà del vivere. Aggiungerei che so misurarmi nella dimensione di questo mondo in cui siamo costretti a vivere, prigionieri dell’illusione del successo.

Arricchita dal racconto personalissimo del figlio Piero, questa nuova edizione dell’autobiografia di Enzo Ferrari ripropone la «confessione spregiudicata» dell’uomo che è diventato il simbolo del genio italiano nel mondo.

Le zanzare erano fastidiose quella sera d’agosto. Avevo tra le mani un giornale illustrato d’automobilismo stampato a Torino. Me ne servivo per scacciarle. Improvvisamente Peppino, il grande amico della mia adolescenza, mi chiese: “Tu che cosa farai da grande?”. Sotto la luce incerta di un lampione a gas della barriera daziaria di Modena gli additai una fotografia in prima pagina. “Raffaele De Palma” diceva la didascalia “ancora una volta protagonista a Indianapolis, la grande competizione americana.” “Farò il corridore” risposi.

Inizia così, dall’ambizioso sogno di un ragazzo, l’irripetibile avventura di Enzo Ferrari, come lui stesso racconta in questa sua autobiografia, uscita nei primi anni Sessanta, quando «il Drake» era già l’italiano più famoso al mondo, aggiornata nei due decenni successivi per edizioni private e rimasta quindi fino a oggi sconosciuta al grande pubblico.

Sono, quelle del Drake, pagine ricche di aneddoti curiosi come quando, dovendo fare a bordo di una Rossa da battistrada a Mussolini, lo seminò sui tornanti dell’Appennino, e di lapidari giudizi tecnici e umani non sempre lusinghieri sui piloti che gareggiarono per lui. Dall’«imprevedibile» Nuvolari all’«indecifrabile» Fangio, dal «garibaldino» Ascari allo «sconcertante» Mike Hawthorn, fino al «puntiglioso» Niki Lauda.

Ferrari parla liberamente di vicende intime, come la morte del giovanissimo figlio Dino, un evento che renderà per sempre «terribile» ogni sua gioia. Arricchita dal racconto personalissimo del figlio Piero, che completa con particolari inediti gli ultimi anni di vita del Grande Vecchio, morto novantenne nel 1988, questa nuova edizione dell’autobiografia di Enzo Ferrari ripropone la «confessione spregiudicata» dell’uomo che, con l’auto che tutti hanno sempre sognato, è diventato il simbolo del genio italiano nel mondo.

Editore ‏ : ‎ Mondadori (25 ottobre 2016)

Lingua ‏ : ‎ Italiano

Copertina rigida ‏ : ‎ 298 pagine

ISBN-10 ‏ : ‎ 8804669772

ISBN-13 ‏ : ‎ 978-8804669777

Peso articolo ‏ : ‎ 540 g

Dimensioni ‏ : ‎ 15.3 x 3.1 x 22.5 cm

