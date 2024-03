Le Ferrari elettriche non saranno silenziose: parola di Vigna.

L’industria dell’auto sta vivendo un cambiamento profondo, caratterizzato da un avanzamento silenzioso verso l’elettrificazione. In questo contesto, Ferrari fa discutere grazie ad una dichiarazione coraggiosa riguardo al futuro dell’automobilismo elettrico.

Nel corso di un’intervista rilasciata a Squawk Box di CNBC, Benedetto Vigna, amministratore delegato della casa del cavallino, ha presentato una strategia innovativa per le prossime generazioni di vetture elettriche della Ferrari. L’obiettivo è rompere con l’abitudine al silenzio delle auto elettriche, preservando l’identità sonora che ha sempre caratterizzato la guida delle sue auto.

Molti appassionati temono che la transizione all’elettrico segni la fine delle sensazioni uniche offerte dai motori tradizionali. Vigna, tuttavia, ha rivelato che Ferrari è al lavoro su un modello elettrico che promette di conservare l’intensità emotiva e l’identità acustica dei suoi storici, differenziandosi così da produttori come Tesla, i quali hanno puntato principalmente su efficienza e sostenibilità.

Ferrari mira a progettare un veicolo elettrico che non rinunci al suono emotivamente coinvolgente, dimostrando come il fattore emotivo giochi un ruolo cruciale nel segmento delle auto di lusso. Il marchio di Maranello, noto per le prestazioni elevate e il design iconico, si impegna a portare questi stessi principi nell’era dell’elettrico, assicurando un’esperienza complessiva che superi la nozione di mobilità eco-sostenibile.

Entro la fine del 2025, Ferrari dovrebbe lanciare il suo primo modello totalmente elettrico, segnando un passo importante in una strategia più vasta degli automobilisti per conferire personalità e carattere alle auto elettriche. Marchi come Hyundai e Dodge hanno già esplorato la possibilità di integrare suoni artificiali nei loro veicoli elettrici per mantenere un legame affettivo tra auto e autista.

Fonti: BI, CNBC

