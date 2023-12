Citroën My Ami Pop si trasforma in una nuova versione, si rinnova in modo significativo per accentuare il suo spirito giocoso, giovane, audace e sportivo. La nuova estetica di Citroen My Ami Pop è stata concepita per essere immediatamente riconoscibile, sfoggia una silhouette sportiva e distintiva, l’adozione di nuovi colori e grafiche rafforza ulteriormente il suo carattere energico, sottolineando l’esperienza di guida reattiva e dinamica che offre la sua modalità elettrica.

My Ami Pop mantiene tutte le caratteristiche stilistiche distintive che ne hanno decretato il successo. Questo include 4 copriruota, una striscia grafica nera sotto il parabrezza, rinforzi sui paraurti anteriore e posteriore, uno spoiler posteriore, e adesivi distintivi sui pannelli laterali e sulle soglie delle porte.

Il colore infrarosso ora domina la palette cromatica, con adesivi e dettagli esterni che passano dall’arancione al rosso infrarosso, segno distintivo della gamma Citroën.

Il frontale si distingue per un design più marcato e riconoscibile, con nuove cornici dei proiettori e dettagli in nero che accentuano il look. La porta presenta un adesivo rinnovato che aggiunge una grafica a contrasto, mentre il numero 2, iconico per la versione Pop, viene accompagnato da un cerchio e un triangolo ispirati al mondo digitale dei gamers, aggiungendo un tocco di giallo per vivacizzare ulteriormente il design.

My Ami Pop evolve anche negli interni, con un selettore di guida ergonomico sulla console centrale e una disposizione migliorata dei comandi. L’equipaggiamento standard semplifica la vita quotidiana grazie a funzioni come la clip per smartphone, tasche a rete sulle porte, e la possibilità di collegare lo smartphone per accedere a tutte le informazioni essenziali dell’auto. L’infotainment è gestito tramite l’interfaccia My Ami Play, trasformando lo smartphone in un cruscotto multifunzionale.

Il Nuovo My Ami Pop è ora disponibile per l’ordine al prezzo di 8.890 euro IVA inclusa, con opzioni di pagamento flessibili. È inoltre disponibile un noleggio a lungo termine a partire da 49 euro al mese. Le prime consegne sono previste nel primo trimestre del 2024.

