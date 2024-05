Le gomme 4 stagioni, anche definite all season, sono una scelta interessante per gli automobilisti che desiderano un’unica soluzione per tutto l’anno.

Sono ovviamente ancora tanti gli automobilisti che scelgono ancora la doppia soluzione ma, complici le prestazioni, i costi e la praticità, in molti paesi europei le gomme quattro stagioni hanno conosciuto ampi tassi di crescita tra gli automobilisti.

La prima questione da affrontare è quella della differenza tra i classici tipi di gomme ai quali siamo più abituati. Le all season sono una soluzione intermedia tra le gomme estive e le gomme invernali; le principali differenze sono relative a tre fondamentali aspetti:

Disegno del battistrada : mentre nelle gomme invernali il disegno del battistrada ha lamelle profonde, utili a raccogliere acqua e neve e a migliorare l’aderenza della vettura, in quelle estive le lamelle sono molto più sottili. Nelle gomme quattro stagioni, invece, ci si pone ad un livello intermedio in grado di garantire sostanziale aderenza in ogni periodo dell’anno;

: mentre nelle gomme invernali il disegno del battistrada ha lamelle profonde, utili a raccogliere acqua e neve e a migliorare l’aderenza della vettura, in quelle estive le lamelle sono molto più sottili. Nelle gomme quattro stagioni, invece, ci si pone ad un livello intermedio in grado di garantire sostanziale aderenza in ogni periodo dell’anno; Mescola del battistrada : nelle gomme all season, la mescola del battistrada è sicuramente più bilanciata in modo da offrire ottime prestazioni sia ad alte che a basse temperature. Nelle gomme invernali la mescola è invece più morbida, perfetta per le basse temperature; nelle gomme estive, invece è ottimizzata per le alte temperature e strade sostanzialmente asciutte;

: nelle gomme all season, la mescola del battistrada è sicuramente più bilanciata in modo da offrire ottime prestazioni sia ad alte che a basse temperature. Nelle gomme invernali la mescola è invece più morbida, perfetta per le basse temperature; nelle gomme estive, invece è ottimizzata per le alte temperature e strade sostanzialmente asciutte; Versatilità: ovviamente, mentre le gomme invernali mal si adattano alle alte temperature della bella stagione e quelle estive potrebbero comportare evidenti rischi in inverno, le gomme quattro stagioni sono ideali, seppur con prestazioni diverse, in tutte le stagioni dell’anno.

In sostanza, quindi, i principali vantaggi delle gomme quattro stagioni sono:

Praticità : Le gomme 4 stagioni evitano la necessità di cambiare pneumatici due volte all’anno. Questo risparmia tempo e denaro, poiché non è necessario acquistare due set di gomme.

: Le gomme 4 stagioni evitano la necessità di cambiare pneumatici due volte all’anno. Questo risparmia tempo e denaro, poiché non è necessario acquistare due set di gomme. Convenienza : Riducono i costi di manutenzione, dato che non è richiesto il cambio stagionale. Non dovrai più preoccuparti di montare gomme invernali o estive a seconda della stagione.

: Riducono i costi di manutenzione, dato che non è richiesto il cambio stagionale. Non dovrai più preoccuparti di montare gomme invernali o estive a seconda della stagione. Sicurezza: Gli pneumatici 4 stagioni offrono un buon livello di aderenza in diverse condizioni climatiche. Grazie al loro battistrada specifico, possono affrontare asfalto bagnato, neve e strade asciutte.

Appare del tutto chiaro che la scelta di molti automobilisti è soprattutto collegata alla praticità e alla versatilità nell’utilizzo delle gomme quattro stagioni. Ciascun automobilista sa bene quanti km percorre in un anno e quali sono le principali zone visitate e le tratte percorse. La scelta, dunque, andrebbe effettuata per singolo caso, a seconda delle condizioni che possono far propendere per le gomme all season o per il cambio invernali-estive due volte l’anno.

Il numero dei km percorsi in un anno non è un aspetto secondario. Se percorriamo tanti chilometri, allora potrebbe essere il caso di ricorrere all’alternativa estive/invernali. Per chilometraggi inferiori, invece, potrebbe essere più comodo ricorrere alle all season, considerando che andrebbero comunque sostituite al termine del primo triennio, facendo però attenzione a capire quali sono le migliori marche di gomme 4 stagioni.

Conta anche la consapevolezza delle zone in cui guidiamo di più e delle tratte da percorrere. E’ chiaro che, laddove avessimo già cognizione del fatto di dover percorrere, a seconda delle stagioni, tratte caratterizzate da “condizioni estreme”, allora la scelta ottimale dovrebbe essere quella di ricorrere all’alternativa estive/invernali.

