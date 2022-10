Le Lacoste sneakers L005 sottolineano l’impegno del brand nell’aggiornare costantemente e reinterpretare le sue icone; giocando con le proprie firme all’incessante ricerca della creatività. Le scarpe rendono omaggio al passato e al futuro di Lacoste, agli archivi, e al consumatore di oggi, che apprezza la tradizione ed è interessato alle storie coinvolgenti.

Le L001 e la più ampia famiglia L sono già calzature amatissime di Lacoste. Offrono una sneaker contemporanea con un giocoso mood retro. Queste scarpe, come i modelli precedenti, sono un tributo sia al passato tennistico che a quello delle sneaker Lacoste.

Mutuano gli aspetti di maggior successo delle L001 – il volume e la silhouette, su cui vengono apportati nuovi elementi. Come per le L001, la forma e i riferimenti sono quelli retrò delle Rene, le primissime scarpe di Lacoste. E le linee cinetiche triangolari che corrono sulla tomaia ricordano l’impugnatura di una racchetta d’archivio Lacoste degli anni 1980.

Sono presenti anche nuovi dettagli che strizzano l’occhio al mondo del tennis (da quelli estetici del campo interno ed esterno alle perforazioni sulle impugnature da tennis, al color-blocking a imitazione di quello di una pallina). Questi codici sono giustapposti in modi inattesi, portando nuova modernità, visibile chiaramente nelle linee inaspettatamente fluide sulla parte esterna della scarpa, esemplificate dall’originale finestra curva in suede che appare appena sotto la caviglia, un dettaglio nuovissimo non presente nelle L001.

Un altro elemento chiave, presente sulla finestra e su un pannello essenziale sulla tomaia in pelle, sono i puntini perforati, che evocano inconfondibilmente le impugnature delle racchette.

