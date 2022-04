Comfort, eco-innovazione e stile progressivo.

Timberland scarpe da barca 2022: per questa primavera estate 2022, il brand propone le suole comfort GreenStride e la tomaia in pelle Regenerative Leather abbinate a due silhouette classiche, combinando il patrimonio del passato con l’eco-innovazione e lo stile progressivo di oggi.

Timberland scarpe da barca 2022: la collezione e la campagna

Ispirati dal design della Scarpa da Barca 3-eye lug handsewn, le scarpe da Barca GreenStride Ray City EK e le scarpe da Barca GreenStride TBL Originals Ultra EK uniscono la classica tomaia da barca a tre occhielli con le robuste suole preformate degli stivali GreenStride introdotti per la prima volta nella collezione autunno inverno 2021.

La suola GreenStride viene realizzata utilizzando il 75% di canna da zucchero proveniente da fonti rinnovabili e gomma naturale eco-sostenibile, che le rendendono naturalmente leggere e confortevoli. Fodera in robusto tessuto ReBOTL realizzata con almeno il 50% di plastica riciclata mentre l’intersuola in schiuma EVA aggiunge un extra comfort ammortizzante. E come parte di Timberland Earthkeepers Edition, questi modelli sono realizzati con una tomaia in pelle Regenerative Leather, provenienti da aziende le cui pratiche agricole aiutano concretamente a migliorare il suolo e a risanare l’ambiente.

Timberland sostiene il lancio di questa collezione con la campagna Generation Boat, che celebra lo stile iconico delle scarpe da barca, la sua evoluzione, il proprio impatto culturale, e le generazioni di persone che le indossano con orgoglio. Protagonisti della campagna Juan Veloz, fotografo autodidatta, si impegna per l’uguaglianza nel suo lavoro, rappresentando voci e narrazioni che spesso mancano nel panorama dei media contemporanei; Boni Mata, scrittrice e regista ispanico-americana, conosciuta per la sua visione estetica inconfondibile.

E ancora Maurizio Donadi è uno dei pilastri dell’industria della moda. La sua visione indipendente per il futuro della moda e dell’abbigliamento è radicata nella ricerca, nella responsabilità e nell’autenticità; Lysa Cooper è un’icona della cultura contemporanea. Ha lavorato nel campo dell’arte, della moda e dell’hospitality, nella sua carriera ricca e variegata ed infine Kealamakia Naihe, surfista, modello e artista, ha costruito una carriera nella moda e nel giornalismo, il suo profondo impegno nella difesa dell’ambiente lo distingue dai suoi colleghi nel panorama culturale contemporaneo.

