Baume & Mercier collezione Classima: eleganza e innovazione

La collezione Classima di Baume & Mercier, con la sua cassa rotonda, sottile ed essenziale, rappresenta un esempio emblematico di come l’orologeria possa essere allo stesso tempo tradizionale e contemporanea. Questa linea di orologi, conosciuta per la sua eleganza sobria, si distingue per l’eccellenza tecnica made in Svizzera, che combina carica automatica o al quarzo, a seconda del modello.

Ogni segnatempo della collezione Classima è un capolavoro di design, che si esprime anche attraverso tonalità vivaci come bianco madreperla, blu pavone, bordeaux, verde e grigio ardesia. I materiali utilizzati, che spaziano dall’oro all’acciaio, dalla pelle ai tessuti, sono scelti con cura per creare un mix armonioso di stile e funzionalità.

Nel dicembre 2022, la collezione ha inaugurato un’edizione speciale ispirata allo stile “British”, adottando tessuti di alta qualità di Holland & Sherry, una prestigiosa Maison di Savile Row, per i cinturini degli orologi. Questi tessuti, noti per la loro qualità e finiture eccellenti, aggiungono un tocco di raffinatezza e classe a ogni orologio.

I segnatempo di questa edizione speciale combinano con abilità le complicazioni più utili nel quotidiano, con un design che rende omaggio allo stile gentleman. Orologi GMT con bilanciere a vista e riserva di carica o scheletrati con piccoli secondi conquisteranno

gli appassionati sia per la loro finalità pratica sia per il fascino estetico.

Classima capsule edition Automatico GMT

Ore, minuti, secondi, GMT (24 ore) con lancetta – il secondo fuso orario compie una rotazione di 24 ore – sono racchiusi nell’iconica cassa rotonda, con un diametro di 42 mm e uno spessore di 8,80 mm, in acciaio inossidabile lucido. La protegge un vetro zaffiro antigraffio. Il fondello pieno può essere personalizzato con un’incisione su misura.

Ogni indicazione oraria si integra con grande armonia nel quadrante, perfettamente leggibile pur facendo risaltare ogni informazione con discrezione, grazie a contrasti cromatici e dimensioni differenti. Di colore blu satinato con decoro soleil, evidenziato da un réhaut nero e una minuteria bianca, è decorato da linee diagonali che evocano i motivi di un tessuto. Bianchi anche cifre arabe e indici. Le lancette a foglia di ore, minuti e secondi sono rodiate, mentre la lancetta centrale GMT è blu.

Il movimento automatico offre una riserva di carica di 42 ore e una frequenza di 4Hz (28.800 alternanze/ora), oltre a un’impermeabilità fino a circa 30 m. L’orologio si indossa con un cinturino intercambiabile in lana Super 120 blu Holland & Sherry, con cuciture a punto sellaio colorate e fibbia ad ardiglione in acciaio inossidabile. Un affidabilissimo sistema di barrette dritte a perno consente di sostituirlo senza attrezzi particolari.

È accompagnato da un secondo cinturino in alligatore nero con fibbia ad ardiglione in acciaio inossidabile. Anch’esso intercambiabile, si sostituisce senza attrezzi particolari grazie all’affidabilissimo sistema di barrette dritte a perno.

Classima capsule edition Automatico, Bilanciere a vista e Riserva di carica

Questo segnatempo dal design visivamente forte colpisce per il quadrante grigio satinato soleil decorato con linee diagonali, sul quale si contrappongono, l’uno di fronte all’altro, il bilanciere e lo scappamento, visibili a ore 12, e l’indicatore di riserva di carica, visibile a ore 6. Da una parte e dall’altra, ore, minuti e secondi sono indicati da cifre arabe e indici bianchi, lancette a foglia dorate e una minuteria bianca e dorata.

La cassa rotonda in acciaio inossidabile lucido, che racchiude un movimento automatico con riserva di carica di 42 ore e frequenza di 4Hz (28.800 alternanze/ora), misura 42 mm di diametro e 10,1 mm di spessore. È protetta da un vetro zaffiro antigraffio, come il fondello,

personalizzabile con un’incisione. L’orologio è impermeabile fino a circa 30 m.

Accompagna il segnatempo un primo cinturino intercambiabile in lana Super 120 marrone Holland & Sherry, con cuciture a punto sellaio colorate e fibbia ad ardiglione in acciaio inossidabile. In dotazione anche un cinturino intercambiabile supplementare in alligatore nero con fibbia ad ardiglione in acciaio inossidabile.

Classima capsule edition Manuale con quadrante Scheletrato e Piccoli Secondi

Estremamente grafico con il suo movimento manuale scheletrato, i piccoli secondi a ore 6 e il quadrante in vetro zaffiro blu con réhaut nero, questo segnatempo rappresenta la sintesi di tutto il savoir-faire stilistico e tecnico di Baume & Mercier. Le cifre arabe e gli indici sono rodiati, così come le lancette a foglia di ore, minuti e piccoli secondi. La minuteria invece è bianca.

La cassa rotonda in acciaio inossidabile lucido è declinata nella versione da 42 mm di diametro e 8,95 mm di spessore. È protetta da un vetro zaffiro antigraffio, come il fondello, personalizzabile con un’incisione. Il movimento offre una riserva di carica di 46 ore e una frequenza di 4Hz (28.800 alternanze/ora). L’orologio è impermeabile fino a circa 50 m.

La creazione è accompagnata da due cinturini intercambiabili, dotati di un affidabilissimo sistema di barrette dritte a perno che consente di sostituirli senza attrezzi particolari: il primo è realizzato in lana Super 120 blu scuro Holland & Sherry, con cuciture a punto sellaio colorate;

il secondo è in alligatore nero. Entrambi sono muniti di fibbia ad ardiglione in acciaio inossidabile.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: Sinergon LTD