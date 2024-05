Baume & Mercier Classima 2024: tre nuovi cronografi

Baume & Mercier arricchisce la Collezione Classima 2024 con tre nuovi cronografi. Ogni modello presenta un design unico con quadranti blu, sabbia e verde.

Fin dalla sua creazione, la collezione Classima di Baume & Mercier ha conquistato numerosi estimatori. Baume & Mercier presenta tre nuovi modelli Classima per il 2024, questi orologi sono pensati per l’uomo moderno, sempre in movimento, perfetti da indossare ogni giorno.

Baume & Mercier Classima 2024: raffinatezza in blu

Il Classima con quadrante laccato blu ha una finitura satinata soleil e tre contatori blu dedicati al cronografo e ai piccoli secondi. I contatori a ore 12 e 6 sono evidenziati da un profilo dorato che ne sottolinea la delicatezza, armonizzandosi con gli indici rivettati, le lancette a foglia e la minuteria, tutti dorati. Due finestrelle a ore 3 mostrano giorno e data. Con un diametro di 42 mm e uno spessore di 13,2 mm, la cassa rotonda in acciaio inossidabile lucido è protetta da un vetro zaffiro antigraffio. Il movimento automatico con una frequenza di 4 Hz e una riserva di carica di 48 ore offre un’impermeabilità fino a 5 ATM. Il cinturino in pelle di alligatore blu con impunture tono su tono è intercambiabile grazie a un sistema di barrette dritte a perno, e si chiude con una doppia fibbia pieghevole in acciaio inossidabile con pulsanti di sicurezza.

Eleganza in color sabbia

Il Classima con il quadrante color sabbia satinato soleil ha i contatori antracite e sabbia per il cronografo e i piccoli secondi. I contatori a ore 12 e 6, in antracite, si abbinano al réhaut dello stesso colore, creando un effetto stilistico di contrasto e armonia. Gli indici rivettati e le lancette a foglia sono in rutenio, mentre la lancetta dei secondi cronografici ha un’estremità bianca per maggiore chiarezza. La cassa rotonda in acciaio inossidabile lucido da 42 mm di diametro e 13,2 mm di spessore è protetta da un vetro zaffiro antigraffio. Il movimento automatico offre una riserva di carica di 48 ore e un’impermeabilità fino a 5 ATM. Il cinturino intercambiabile in vitello nabuk color sabbia con impunture tono su tono si chiude con una doppia fibbia pieghevole in acciaio inossidabile con pulsanti di sicurezza.

Il Classima in verde e ardesia

Il Classima combina un quadrante verde con finitura satinata soleil e un réhaut color ardesia con contatori verdi e ardesia per il cronografo e i piccoli secondi. Gli indici rodiati rivettati e le lancette a foglia in rutenio conferiscono un’estetica raffinata. La lancetta dei secondi cronografici ha un’estremità bianca per una migliore leggibilità. Il giorno e la data sono posizionati a ore 3. La cassa in acciaio inossidabile lucido da 42 mm di diametro e 13,2 mm di spessore è protetta da un vetro zaffiro antigraffio, con un fondello personalizzabile con incisione. Il movimento automatico offre una riserva di carica di 48 ore e un’impermeabilità fino a 5 ATM. Il cinturino intercambiabile in pelle di vitello nabuk marrone-grigio con impunture tono su tono si chiude con una doppia fibbia pieghevole in acciaio inossidabile con pulsanti di sicurezza.

Fonte Baume & Mercier

Copyright Image: Sinergon LTD