Hublot Classic Fusion Tourbillon Orlinski: la collaborazione tra Hublot e Richard Orlinski continua a ridefinire il panorama dell’orologeria di lusso, combinando l’innovazione meccanica con un design audace e colorato.

La collaborazione tra Hublot e l’artista Richard Orlinski prosegue con due nuove creazioni che sono vere e proprie opere d’arte da polso. La nuova linea di orologi, lanciata nel segno della fusione totale e senza compromessi, incarna l’innovazione e la passione che caratterizzano entrambi i marchi. Con colori pop e un design all’avanguardia, questi nuovi segnatempo racchiudono componenti meccaniche d’eccellenza, come il tourbillon scheletrato, che offre una riserva di carica di cinque giorni.

Sin dall’inizio della loro collaborazione nel 2017, Hublot e Orlinski hanno catturato l’attenzione sia dei collezionisti di orologi che degli appassionati d’arte. Questo fenomeno evidenzia la capacità di Hublot di superare le frontiere dell’arte e dell’alta orologeria, creando pezzi distintivi e unici.

Il Classic Fusion Tourbillon Orlinski è il fiore all’occhiello di questa collaborazione, un orologio che nasce da un’opera d’arte o forse è il contrario. Orlinski, conosciuto per le sue sculture audaci e iconiche, ha lasciato il suo segno inconfondibile su questi segnatempo, portando il Classic Fusion in una nuova dimensione grafica.

Giallo acceso o azzurro cielo: due modelli pensati per i collezionisti dall’animo più casual. Il primo è radioso, solare, ricoperto di giallo in tutte le sue componenti, a partire dalla cassa fino al cinturino, passando per la lunetta, le lancette e gli indici. Il cuore pulsante di questo vivace modello è il movimento a carica manuale HUB6021. Le sue componenti, tra cui la corona e le sei viti a forma di H posizionate sulla lunetta, appaiono come sospese nel vuoto su ponti scheletrati neri realizzati con tecnica PVD.

Posizionato tra le 8 e le 9, l’indicatore della carica mostra i 5 giorni di riserva. Sulle ore 6, invece, il tourbillon permette al tempo di scorrere indisturbato. Grazie al vetro zaffiro che ricopre il fronte e il retro della cassa, il Classic Fusion Tourbillon Orlinski riflette la luce da qualsiasi angolazione. La cassa da 45 mm vanta audaci profili, in pieno stile Orlinski, che ha scolpito la lunetta, modificato la forma della cassa e creato gli indici.

La seconda versione è in azzurro cielo. I ponti sono rivestiti in rodio argentato per accentuare le rifiniture lucidate, satinate e goffrate di ciascun componente. I contrasti vengono affievoliti e sostituiti da un’armonia cromatica. Complementare al modello giallo, luminoso e incandescente come il sole, la seconda versione del Classic Fusion Tourbillon Orlinski vuole rappresentare un cielo terso.

Ogni orologio riflette la fusione tra l’arte di Orlinski e l’alta orologeria di Hublot, promettendo ai collezionisti una scelta tra due mondi estetici distinti ma ugualmente affascinanti. Con una produzione limitata a soli 30 esemplari per versione, queste creazioni sono destinate a diventare pezzi da collezione altamente desiderati.

