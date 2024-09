Speake Marin ha svelato il Ripples Skeleton, un nuovo capolavoro orologiero che introduce il calibro SMA07, un movimento ultra sottile e scheletrato. Con uno spessore di soli 3,25 mm, questo calibro è dotato di un micro-rotore integrato e di un bilanciere che oscilla a 36.000 alternanze orarie (5 Hz), garantendo una precisione cronometrica eccezionale.

Nel corso degli anni, la Maison ha sviluppato collezioni iconiche come Openworked, Academic, Haute Horlogerie e Art Series, ciascuna con un’identità unica e distintiva. Nel 2022, con il lancio della collezione Ripples, Speake Marin ha introdotto il suo primo orologio sport-chic, realizzato interamente in acciaio inossidabile e alimentato da calibri automatici di manifattura. Questo successo ha gettato le basi per l’ultima creazione del brand: il Ripples Skeleton.

Il Ripples Skeleton rappresenta un’evoluzione naturale della collezione Ripples, portando il concetto di orologio sport-chic a un nuovo livello. L’estetica scheletrata non solo rivela il cuore meccanico dell’orologio, ma trasforma il movimento in un elemento di design essenziale. Il quadrante scheletrato, una novità assoluta nella collezione, è un invito a esplorare il mondo della micro-meccanica moderna, dove ogni componente è visibile e interagisce armoniosamente con la luce, creando un gioco di riflessi che esalta la purezza delle forme geometriche.

Il Ripples Skeleton si presenta nella caratteristica cassa “La City”, disegnata da Stéphane Lacroix, che unisce armoniosamente le forme del cerchio e del quadrato. Questa cassa, realizzata per la prima volta in acciaio 904L, offre una resistenza superiore alla corrosione e una brillantezza maggiore rispetto all’acciaio tradizionale, grazie all’alta percentuale di nichel, cromo e rame. Con un diametro di 40,30 mm e uno spessore ridotto a soli 6,30 mm (un 30% in meno rispetto ai modelli precedenti), l’orologio si adatta perfettamente anche ai polsi più piccoli, mantenendo un’ergonomia eccellente.

Il cristallo zaffiro, con trattamento antiriflesso, protegge sia il quadrante che il fondello, garantendo una visione chiara e nitida di tutti i dettagli. La cassa è composta da 40 componenti ed è impermeabile fino a 5 ATM, mentre la lunetta squadrata con angoli arrotondati e superficie satinata conferisce un tocco di eleganza moderna. Il bracciale integrato in acciaio a tre file, con finiture lucide e satinate, si fonde perfettamente con la cassa, completando l’insieme con una continuità estetica impeccabile.

Il quadrante scheletrato del Ripples Skeleton rappresenta un’evoluzione significativa per Speake Marin, che in passato ha già sperimentato la scheletratura su modelli come l’Openworked Tourbillon e il Dual Time. Il nuovo calibro SMA07, protagonista di questa creazione, non solo anima l’orologio, ma definisce anche il suo aspetto unico. La platina scheletrata, rodiata e satinata verticalmente, è impreziosita da profili smussati e microbigliati, con angoli lucidati che riflettono la luce in modo sorprendente. Le linee orizzontali del quadrante richiamano il caratteristico motivo a onde (ripples) della collezione, mentre curve delicate abbracciano componenti come il bariletto e il contatore dei piccoli secondi a ore 1:30.

Gli indici applicati, sottilissimi e lucidi, testimoniano l’abilità degli artigiani di Le Cercle des Horlogers, la manifattura interna di Speake Marin, nel realizzare dettagli di estrema precisione. La minuteria, con finitura a cerclage, e le lancette azzurrate alla fiamma, completano il quadrante, conferendo un tocco di raffinata eleganza.

Il calibro SMA07 rappresenta l’essenza dell’innovazione orologiera di Speake Marin. Con una frequenza di 36.000 alternanze orarie (5 Hz), questo movimento automatico ad alta frequenza assicura una precisione senza precedenti, mantenendo una marcia costante con una deviazione di soli -/+ 5 secondi al giorno. Il micro-rotore integrato, scheletrato e bidirezionale, contribuisce alla sottigliezza del movimento, mentre la riserva di carica di 52 ore garantisce prestazioni ottimali. Le finiture di alta qualità, tra cui la rodiatura, la satinatura verticale dei ponti e la microbigliatura, completano l’opera, rendendo il Ripples Skeleton un autentico capolavoro dell’orologeria contemporanea.