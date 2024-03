Nereide Bronzo di Venezianico è un racconto di storia ed arte. Il nuovo orologio Diver, con la sua cassa in bronzo, è un tributo vivente alla ricca eredità veneziana e alla sua secolare tradizione nella lavorazione del bronzo.

Venezianico presenta il suo ultimo capolavoro, Nereide Bronzo, un orologio Diver che incarna la fusione perfetta tra l’eleganza senza tempo e la ricca eredità storica di Venezia, un tributo all’inestimabile legame tra la città lagunare e l’arte della lavorazione del bronzo, una tradizione che affonda le sue radici nella storia millenaria di Venezia e nei suoi simboli più iconici, come i Cavalli di San Marco.

Il bronzo, un materiale vivo che evolve nel tempo, è stato scelto per la cassa da 42mm di Nereide Bronzo, per la sua capacità di raccontare storie attraverso la sua patina. Questa scelta di materiale rende omaggio alla storia veneziana, in particolare ai Cavalli di San Marco, splendide statue in bronzo che simboleggiano potere e prosperità e che adornano la Basilica di San Marco dal XIII secolo. La maestria artigianale veneziana, riconosciuta in tutto il mondo per la sua eccellenza, trova così nuova espressione in un orologio che è al contempo testimonianza del passato e icona di modernità.

Sotto il vetro zaffiro antiriflesso, il quadrante di Nereide Bronzo sfoggia un effetto degradè che passa dal grigio scuro al nero, illuminato da sfere e indici trattati con SuperLuminova. La ghiera girevole unidirezionale, anch’essa in bronzo, è arricchita da numeri e indici in SuperLuminova, garantendo leggibilità e stile. Il fondello in acciaio 316L inciso con l’immagine dei Cavalli di San Marco sottolinea ulteriormente il profondo legame con Venezia e la sua storia.

Con la sua impermeabilità fino a 300 metri, Nereide Bronzo è l’alleato perfetto per gli appassionati di immersioni e per chiunque cerchi un orologio resistente ma ricco di stile. Il cinturino in gomma garantisce comfort e durabilità, mentre la variante in pelle, arricchita con incisioni in latino tratte dal mosaico più antico della Basilica di San Marco, aggiunge un tocco di raffinatezza e connessione storica.

Nereide Bronzo è quindi un ponte tra epoche, che coniuga la maestosità del passato veneziano con l’innovazione del design contemporaneo. Ogni dettaglio di questo segnatempo è un omaggio all’arte veneziana della lavorazione del bronzo.

