Pagani Imola Roadster è l’ultima creazione della divisione Grandi Complicazioni, che mostra un design distintivo e specifiche tecniche che la rendono ideale per la guida stradale. Questo nuovo modello rappresenta la vettura a cielo aperto più performante mai realizzata dalla casa automobilistica, con solo otto esemplari prodotti.

Il design della Imola Roadster è ispirato dalla Huayra R. Inizialmente concepita come una versione a cielo aperto della Imola Coupé, la vettura ha subito una trasformazione, incorporando la tecnologia sofisticata della Huayra Roadster BC e i principi di design e aerodinamica della Huayra R. Il risultato è la nuova Imola Roadster.

La vettura è dotata di un potente motore che necessita di un sistema di raffreddamento avanzato. I radiatori e la dinamica dei flussi d’aria interni sono stati meticolosamente progettati per migliorare l’affidabilità e le prestazioni. Tra le novità, l’allargamento delle prese d’aria frontali e una doppia uscita di scarico per l’aria calda, caratteristiche distintive del modello Imola.

Aerodinamicamente, la Imola Roadster è stata ottimizzata per raggiungere 600 kg di deportanza a 280 km/h, garantendo un comportamento sicuro e affidabile in ogni situazione. La ricerca di un equilibrio tra flussi interni e profilo esterno deportante è stata una priorità, seguendo il principio leonardesco di Arte e Scienza che guida ogni creazione di Pagani.

Il telaio e i materiali compositi avanzati sono il culmine di trent’anni di ricerca di Pagani, con la monoscocca realizzata in Carbo-Titanium HP62-G2 e Carbo-Triax HP62 per garantire rigidità e sicurezza. Il peso di 1.260 kg a secco è stato raggiunto grazie all’innovativa verniciatura Acquarello Light, che riduce il peso di ulteriori 5 kg.

La Imola Roadster offre un’esperienza di guida eccezionale grazie alle sospensioni attive e ai flap aerodinamici indipendenti che lavorano in sinergia per mantenere la stabilità del veicolo. Il motore Pagani V12, sviluppato da Mercedes-Benz AMG, eroga 850 CV con 1.100 nm di coppia, trasferendo la potenza alla strada attraverso il cambio Pagani by Xtrac.

L’impianto di scarico in titanio a sei vie, con rivestimento in ceramica, è leggero e dissipa efficacemente il calore. Gli pneumatici Pirelli P Zero Trofeo RS, sviluppati in collaborazione tra Pirelli e Pagani, offrono aderenza e prestazioni eccezionali.

Gli interni della Imola Roadster riflettono la maestria artigianale di Pagani, con materiali come carbo-legno e pelle finemente goffrata. L’esperienza uditiva è arricchita da un impianto audio a sette canali con bass reflex.

La divisione Grandi Complicazioni di Pagani Automobili si dedica a progetti speciali in serie ultra-limitata, offrendo personalizzazioni infinite in termini di colori, finiture, materiali e forme, realizzando vetture su misura per ogni cliente. La Imola Roadster è un esempio perfetto di questa filosofia, combinando tecnologia all’avanguardia, design esclusivo e prestazioni straordinarie.

