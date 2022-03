L’ultima sneaker firmata Stylmartin si chiama Shadow ed è pensata per l’utilizzo durante i mesi più caldi.

Scarpe moto Stylmartin estive: alla già vastissima famiglia di sneaker firmate dal brand si aggiunge un modello unisex pensato per la bella stagione. Proprio come l’ombra – da cui prende il nome – Shadow è fresca, leggera e soprattutto total black! Propone una tomaia realizzata in un mix di pelle e tessuto cerato, è leggermente alta sulla caviglia e cela protezioni interne e una fodera altamente traspirante.

Immancabili la certificazione CE e le stringhe in giallo flou: un tocco di visibilità in più al quale raramente il marchio rinuncia. Il sole si scalda, le giornate si allungano e la voglia di rimettersi in sella è incontenibile. A chi sceglie le due ruote ogni giorno o anche soltanto durante il weekend, Stylmartin ha dedicato una gamma di sneaker tecniche veramente degna di nota.

Scarpe moto Stylmartin estive: la sneaker Shadow

Al momento ne fanno parte ben 16 modelli per ogni stagione, stile e segmento motociclistico, tutti unisex. Marchio di fabbrica di Stylmartin, la tomaia è caratterizzata da uno studiato mix di materiali tono su tono. In questo caso i protagonisti sono: tessuto cerato, traspirante e resistente all’umidità, e pelle ingrassata, utilizzata sotto forma di riporti sul tallone, in zona cambio e sulle linguette frontali dove sono posizionati i passanti per i lacci.

A proposito di lacci: in dotazione due coppie intercambiabili nelle varianti Nero e Giallo fluo, colore che viene ripreso sull’inserto riflettente posteriore.

La sicurezza durante la guida è garantita dalle protezioni interne in PU sui malleoli e dalla forma della tomaia, leggermente alta sulla caviglia, che assicura al piede la corretta stabilità, anche una volta abbandonata la sella (oltre a rappresentare un elemento di stile molto attuale e particolarmente apprezzato). Non manca il paracambio, realizzato in pelle.

Al comfort concorrono la fodera interna in mesh traspirante e la soletta anatomica e microforata. Assolutamente da citare è anche la robusta suola, anch’essa completamente nera come la tomaia, realizzata in gomma con efficace grip antiscivolo.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.