Portapacchi da auto gonfiabili e morbidi che occupano poco spazio

Sapevate che esistono anche portapacchi gonfiabili e sgonfiabili, e portapacchi morbidi che non occupano spazio quando non si usano?

Può capitare a tutti di dover spostare qualcosa di ingombrante con un portapacchi da auto. Diciamo la verità, la controindicazione maggiore è che occupano spazio quando sono smontati dalla vettura, e che non è piacevole dover tenere un portapacchi. Ecco allora che ci vengono in aiuto di portapacchi da auto gonfiabili.

Come funzionano? Semplice: formano una spece di cuscinetto tra il tetto e l’oggetto che dobbiamo trasportare, ed ovviamente a trasporto finito i portapacchi da auto gonfiabili si sgonfiano occupando pochissimo spazio.

Vediamo quali sono secondo noi i migliori portapacchi da auto che si possono gonfiare e sgonfiare, per il rapporto qualità prezzo. Più sotto anche i cosiddetti portapacchi morbidi, molto più economici, che sono un’ottima alternativa per chi deve spostare oggetti voluminosi ma leggeri.

Walser Portapacchi Gonfiabile Handirack

Il Portapacchi Gonfiabile Handirack è un sistema a barre universale multifunzione brevettato, che può essere montato e rimosso in pochi minuti. Quando non è in uso, occupa poco spazio e quindi è facilmente memorizzato. HandiRack è disponibile in una sola dimensione e si adatta a 2, 3, 4 e 5 porte. Con una capacità di carico di 80 Kg, è immensamente robusto e soddisfa lo standard internazionale riconosciuto per barre di tetto ISO / PAS 11154.

Tutto quello che serve è incluso. Una pompa HandiPump per gonfiare i tubi e 2 x 3 metri, HandiStraps per assicurare il tuo carico ai punti di ancoraggio dell’anello 5 ‘D’ posizionati su ciascuna HandiRack. In alternativa alle barre tradizionali del tetto metallico e ad una scatola di tetto solido, HandiRack può essere utilizzato in combinazione con il HandiHoldall – HandiWorld da 320 litri impermeabile, facile da immagazzinare, sacchetto pieghevole sul tetto.

E’ disponibile su Amazon con spedizione gratuita Prime ad un prezzo interessante.

SHRED RACK ShredRack® Air – Portapacchi Auto Gonfiabile

SHRED RACK ShredRack® Air, con 1 kg di peso è stremamente leggero, realizzato materiale di alta qualità e ideale per viaggiare. Concetto di prodotto modulare per qualsiasi oggetto di trasporto, sia che si tratti di sci, tavola da surf, kiteboard, mobili o altri oggetti ingombranti. Può essere utilizzato anche come cuscino.

Primo e gonfiabile Più qualità non è possibile! Ideale per mobili e oggetti grandi, ingombranti e pesanti. Le caratteristiche principali:

5 diversi anelli di fissaggio

Tubo dell’aria in TPU all’interno con meccanismo di pompaggio brevettato

Lunghezza 190 cm, diametro 15 cm

Peso: 1,8 kg per set

Regolazione flessibile delle dimensioni

Strato extra in PVC per la protezione dei bordi

Disponibile su Amazon con spedizione gratuita Prime

Portapacchi Morbido per Auto Universale, con 60 kg Capacità di Carico

Questo portapacchi morbido è realizzato in tessuto Oxford 600D, avvolto con 2 pezzi di spugna all’interno, forte, durevole, ma morbido, non danneggerà il tetto o graffierà la vernice. Adatto per il trasporto di bagagli di grandi dimensioni, scale, tavole da surf, canoe e così via, ma si consiglia di non superare la lunghezza della carrozzeria.

Il portapacchi può sopportare un peso di 60 kg. C’è comunque da verificare sul manuale dell’auto che il peso del tuo bagaglio non superi il peso massimo che la tua auto può sopportare, in modo da non danneggiare il tetto.

Disponibile su Amazon con spedizione gratuita Prime

Portapacchi da Tetto per Auto LIOOBO Morbido

Questo portapacchi morbido LIOOBO è realizzato in materiale resistente e impermeabile. Dotato di forti cinghie a sgancio rapido è èrogettato per rendere molto facile montare il tetto della vostra auto e mantenere il carico stabile. Morbido antiscivolo antigraffio sul fondo, non danneggia la vernice dell’auto.

Realizzato in resistente materiale PVC resistente all’acqua, si adatta alla maggior parte dei veicoli domestici. La sua capacità di carico è fino a 60 kg e il design aerodinamico riduce l’avvolgimento durante la guida.

Caratteristiche:

Colore: nero.

Materiale: tessuto Oxford + PVC.

Dimensioni: 125 x 18 x 7 cm.

Peso massimo: 60 kg.

Disponibile su Amazon con spedizione gratuita

