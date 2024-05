Genesis ha pensato a un’optional per far viaggiare i cani nel lusso

Genesi X Dog è un accessorio che Genesis UK ha pensato per i cani e dotato di doccia, cuscini riscaldati e audio bluetooth.

Che ci siano proprietari di cani che scambino i loro animali per degli esseri umani non è una novità: esistono vestiti, centri benessere e quant’altro solo per loro. Genesis lo sa e ha lanciato Genesis X Dog, un nuovo accessorio che crei uno “spazio rilassante” e di lusso per i nostri amici a quattro zampe.

Il set è ricco di tutto, da cuscini a pochette per gli accessori per prendersi cura dell’animale, ed è pensato per adattarsi al vano bagagli della Genesis GV70, il SUV alto di gamma del marchio premium coreano.

I cani amano le auto elettriche?

Uno studio condotto dall’Università di Lincoln pare dimostrare che i cari “amino” le auto elettrico. Per fare i seri, in questo caso non si tratta di umanizzazione dell’animale, ma dalle ricerche condotte risulta che i cani abbiano meno inquietudine quando viaggiano in un’auto elettrica, perché produce meno vibrazioni ed è meno rumorosa di un’auto termica.

Da questo dato, forse un po’ a caso, il marchio premium coreano ha pensato a Genesis X Dog, accessorio su misura pensato per soddisfare le esigenze del proprio cane in tutte le fasi del viaggio, sia prima che durante che dopo.

Non è uno scherzo, e nemmeno un giocattolo: tutte le caratteristiche di comfort tipiche delle auto moderne si ritrovano in questo set, che gode di un cuscino riscaldato a marchio Genesis, una doccia integrata, rampa estraibile per facilitare accesso e uscita, vani portaoggetti con apertura push-to-open compresi di prese da 230 Volt. C’è anche un sistema audio Bluetooth wireless, nel caso il cane voglia collegare il suo smartphone e ascoltare la musica.

Si nota, comunque, una certa attenzione ai dettagli conforme agli interni della GV70, con rivestimenti laterali in ecopelle trapuntata in tinta con quelli della GV70, superfici antiscivolo e meccanismi di bloccaggio di sicurezza con cinghie sul lato dell’unità per prevenire movimenti durante il trasporto, oltre a un punto di ancoraggio per la cintura di sicurezza.

Genesis X Dog dispone anche di un serbatoio d’acqua pressurizzato da sei litri, collegato all’attacco della doccia e riposto in un vano apposito all’interno del modulo, consentendo di lavare il cane ovunque e in qualsiasi momento. Questo è abbinato a un phon elettrico con un design su misura, simile a quello dei phon Dyson, creato per fornire un flusso d’aria a una temperatura ottimale per i cani, insieme a una maggiore portata d’aria per ridurre il tempo di asciugatura. Entrambe queste funzionalità sono riposte in tasche su misura realizzate in materiali impermeabili e possono essere facilmente utilizzate quando necessario grazie alle capacità V2L dell’auto.

La funzione V2L, come sappiamo anche dalle cugine Hyundai e Kia, supporta un’alimentazione da 3,7 kW e consente ai conducenti di utilizzare comodamente una varietà di elettrodomestici al di fuori del veicolo.

L’illuminazione interna è disponibile in una scelta di 100 colori ed è disposta intorno al letto per creare una sensazione di tranquillità. Con tonalità blu e viola consigliate come più calmanti per i cani, l’illuminazione d’ambiente può contribuire ulteriormente a ridurre i livelli di stress durante il viaggio.

I proprietari dell’Elettrificata GV70 possono rimuovere il modulo completo in qualsiasi momento nel caso in cui sia necessario uno spazio aggiuntivo nel bagagliaio. Il concetto è stato creato come accessorio unico per mostrare come i proprietari di cani possano viaggiare con il loro compagno senza sacrificare il comfort.

Una mostra dedicata

Genesis ha preso seriamente la questione, almeno nel Regno Unito. Tanto che il Genesis X Dog sarà in mostra al Genesis Studio Battersea dal 9 al 21 maggio, e al Genesis Studio Westfield dal 22 maggio al 5 giugno 2024.

Due studi allestiti per soddisfare le esigenze dei clienti e dei loro amici a quattro zampe, con un’area dedicata dotata di tutto, dalle ciotole per l’acqua ai letti accoglienti, estendendo l’ospitalità tradizionale di son-nim del marchio per far sentire tutti i cani speciali quanto i loro proprietari.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Iscriviti al nostro canale Whatsapp e rimani sempre aggiornato!

Copyright Image: Sinergon LTD