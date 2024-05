Nuova Cupra Formentor: nuovo design e autonomia in EV fino a 100 km per l’ibrida

La nuova Cupra Formentor rappresenta un profondo restyling della best seller spagnola, ma anche un incremento di potenza fino a 333 CV.

Oltre alla Leon, anche la Formentor, il modello più venduto del marchio catalano, ha subito un profondo restyiling che ne ha cambiato radicalmente il design.

La nuova Cupra Formentor, che condivide la base con la Leon e gli altri modelli di segmento C del gruppo Volkswagen, ha un carattere ancora più deciso che arriva a poco più di tre anni dal lancio, mentre viene aggiornata anche la gamma motori, in particolare le due proposte plug-in hybrid che ora arriva a 100 km di autonomia in modalità solo elettrica e supporta la ricarica rapida.

Come cambia la nuova Cupra Formentor

La nuova parte anteriore ora adotta il design a “naso di squalo”, la distintiva firma luminosa a tre triangoli e la bocca enorme introdotti con il nuovo SUV coupé elettrico, Cupra Tavascan in arrivo nel corso di quest’anno. Sotto, una griglia molto grande e la sottile presa d’aria appena sotto il muso sono pensate per fornire abbondante raffreddamento, mentre il logo di Cupra si sposta direttamente sul cofano.

Nella parte posteriore, il motivo a tre triangoli si ripete nei fanali posteriori, e la barra luminosa a LED a tutta larghezza, Coast to Coast, ora integra anche il logo. Il paraurti è stato modificato per conferire al Formentor un aspetto più largo e incorpora un nuovo diffusore.

Ci sono anche nuove opzioni di tinta e nuovi cerchi, che in generale mantengono e anzi amplificano il carattere della vettura.

All’interno, la nuova Formentor presenta ora un touchscreen centrale da 12,9 pollici che ospita un nuovo sistema di infotainment che, secondo Cupra, ha un’interfaccia più facile da usare, soprattutto per quanto riguarda i comandi del clima. Utilizza ancora la fastidiosa funzione soft touch per la regolazione di temperatura e volume, ma ora quanto meno i pulsanti sono illuminati.

Cupra afferma di aver migliorato anche il display digitale del conducente, e il nuovo pad di ricarica wireless da 15 watt ha una funzione di raffreddamento per evitare il surriscaldamento del telefono. Come su Leon, c’è la possibilità di avere l’impianto Sennheiser a 12 altoparlanti e 424 watt.

Inoltre, gli interni sono migliorati nella qualità e sono state aggiunte nuove opzioni di rivestimenti, come la tappezzeria in microfibra vegana riciclata al 73% per i sedili a guscio in modelli selezionati. Naturalmente, ci sono ancora molti accenti in rame in tutto l’abitacolo.

Motori

La nuova Cupra Formentor sarà disponibile con una scelta di propulsori a benzina, diesel, mild-hybrid e plug-in hybrid, con potenze comprese tra 150 CV e 333 CV.

Il punto di ingresso della gamma è un motore a benzina da 1,5 litri, abbinato a un cambio manuale a sei rapporti. Lo stesso motore è disponibile con un sistema mild-hybrid a 48 volt (sempre nuovo), che fornisce un po’ di assistenza elettrica per rendere più fluido il sistema start-stop e migliorare l’efficienza consentendo alla vettura di planare in determinate situazioni e recuperare energia durante le frenate.

Nel frattempo, il sistema plug-in hybrid è ora dotato di una batteria molto più grande: 19,7 kW contro i precedenti 12,8 kWh, che ha aumentato l’autonomia puramente elettrica a oltre 100 km. Inoltre, se la Formentor e-Hybrid prima aveva una velocità di ricarica massima di soli 3,6 kW, la versione aggiornata può raggiungere gli 11 kW quando collegata a una wallbox domestica, e vanta capacità di ricarica rapida in corrente continua fino a 50 kW se si desidera ricaricare rapidamente la batteria mentre si è in viaggio. Il Formentor e-Hybrid aggiornato sarà offerto con una potenza di 204 CV o 272 CV, prodotta da un motore a benzina da 1,5 litri che lavora insieme a un singolo motore elettrico.

Chi cerca pura potenza, c’è il 2.0 che arriva a 265 o ben 333 CV, quest’ultima con trazione integrale e una nuova tecnologia di ripartizione della coppia che può trasferire potenza in modo indipendente tra le ruote posteriori durante le curve. Ciò ha permesso all’azienda di introdurre una modalità Drift sulla variante Formentor più performante, oltre a una modalità di guida Cupra esclusiva che è stata ottimizzata per le piste. Riservato a questo modello specifico è anche l’opzione dei freni a sei pistoncini Akebono.

