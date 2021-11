Le spazzole tergicristallo: ogni quanto si devono cambiare?

Cambiare periodicamente le spazzole tergicristallo è fondamentale per guidare l'automobile in condizioni di sicurezza anche in condizioni meteo di brutto tempo o temporali.

Spazzole tergicristallo: prezzi incomprensibili, offerte incredibili. Se durante l’estate la gomma si è seccata, ora alle prime vere piogge autunnali il tergicristallo potrebbe non funzionare a dovere, lasciando aloni e strisciate. Dato che alcune volte diventa difficile scegliere tra le moltitudini di proposte, vediamo insieme alcuni consigli pratici.

Spazzole tergicristallo: come funzionano?

I tergicristalli sono oggetti schematicamente semplici, composto da tre elementi:

Il braccio meccanico collegato al motorino elettrico, che oscilla da sinistra a destra e compie il movimento;

Il telaio è quella parte di metallo sulla quale viene la striscia di gomma

Il gommino, è proprio la parte che rimuove l’acqua dal parabrezza

Esistono diversi tipi di spazzole tergicristallo, a seconda della forma e delle dimensioni del parabrezza. Alcune automobili in passato ne montavano uno solo, che si muoveva anche in lunghezza, in modo da garantire migliore visibilità e minore distrazione. I tergicristallo posteriori sono chiamami tergilunotto.

Quando cambiare i tergicristalli

C’è un errore che facciamo un po’ tutti: sottovalutiamo le spazzole tergicristallo finché non ne abbiamo bisogno, magari sotto un temporale. Non c’è niente di peggio che trovarsi nella situazione di doverle cambiare subito, spendendo tantissimo per delle spazzole tergicristallo dai prezzi esorbitanti. Effettivamente anche se non le usiamo, le spazzole tergicristallo si usurano e si danneggiano con il tempo. Il cattivo funzionamento dei tergicristalli può essere imputabile ai gommini usurati.

Quindi, regola d’oro: le spazzole tergicristallo vanno cambiate periodicamente. In alternativa ogni tanto provate a lavare il vetro con il lava parabrezza della vostra auto. Se le spazzole lasciano segni o righe, vanno cambiate.

Come scegliere le nuove spazzole tergicristallo

Per quando riguarda le misure non è difficile. Tutti i produttori indicano con precisione la compatibilità dei tergicristallo rispetto a marca, modello e addirittura anno di produzione di un’automobile. Non è affatto necessario misurare le spazzole tergicristallo vecchie per confrontarle con quelle nuove.

E’ possibile acquistarle prezzo un’officina, un centro auto ricambi, nei negozi specializzati nella vendita di accessori per auto nonchè nei centri commerciali ed online. L’importante, come già detto, è verificare attentamente la compatibilità con il modello di auto in dotazione.

Certamente buona parte della “bontà” delle spazzole tergicristallo dipende dalla qualità del gommino. D’altra parte non è possibile conoscerla in anticipo, se non affidandoci affidabilità del produttore. C’è anche da dire che ultimamente nuove marchi propongono tergicristalli di qualità dai prezzi contenuti.

ATG: l’affilatore per il gommino

Avete tempo e voglia per darvi da fare? In questo caso il risparmio è assicurato, ed i risultati pare siano come minimo sorprendenti. La possibilità di rifilettare il gommino o comunque non dover cambiare completamente la spazzola, è un vantaggio per l’ambiente perchè creiamo meno rifiuti: pensateci.

Avete mai pensato sia possibile “affilare” il gommino dei tergicristalli? Potrebbe essere una buona idea nel caso il gommino si sia danneggiato. A giudicare dai commenti, pare proprio che funzioni. Viene proposto con spedizione gratuita Amazon Prime.

Spazzole tergicristallo: la gomma di ricambio

Se puntate al massimo risparmio, per voi c’è la gomma di ricambio per le spazzole. Si, perchè di recente si è scoperto che non era necessario cambiare tutta la spazzola, ma solo la parte usurata ossia la gomma che pulisce il vetro. In più, c’è da aggiungere il minor spreco e quindi meno rifiuti in giro.

Ovviamente ci vuole un po’ di manualità, ma a quanto pare l’operazione non è così complicata come sembra. Se decidete di acquistare la gomma di ricambio, fateci sapere com’è andata.

Disponibile su Amazon.

Spazzole tergicristallo: i prezzi delle migliori

Non avete tempo di darvi al fai da te? Abbiamo selezionato alcuni tergicristallo in base alla qualità ed al prezzo, qui sotto il nostro elenco delle migliori proposte.

Bosch Aerotwin

Un classico nel mondo dei tegicristalli, le Bosch Aerotwin sono note per l’affidabilità e la qualità del marchio tedesco.

Bosch Aerotwin A199S: venduti in coppia.

Bosch Aero Twin AM 462 S: venduti in coppia.

Bosch Aerotwin 977S: venduti in coppia.

Champion Aerovantage

Champion, un’altra marca “storica” nei prodotti per automobili, propone le spazzole tergicristallo della linea Aerovantage

Champion AFL6545F/C02 Aerovantage Flat: venduti in coppia.

Champion AFL6540A/C02 Aerovantage Flat: venduti in coppia.

Valeo Silencio X-Trm

Valeo è una multinazionale francese specializzata nella componentistica per automobili. La serie di spazzole tergicristallo Silencio X-Trm si è ritagliata un buono spazio per la qualità del prodotto. Viene proposta in coppia, spedizione gratuita Amazon Prime.

—–

