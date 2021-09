Ganci per sacchetti della spesa in auto per evitare che si rovescino

Basta con i sacchetti che rotolano nel bagagliaio grazie ai ganci geniali che si inseriscono sotto il poggiatesta e che permettono di evitare che venga rovesciata la spesa in macchina.

Sacchetti della spesa in auto: lo sapete meglio di noi, alla prima curva si ribalta tutto. In tanti decenni di storia dell’automobile nessuna casa costruttrice ha mai dato la giusta importanza a questo problema incredibilmente comune quanto fastidioso. E allora ci pensiamo noi, con i metodi definitivi per i sacchetti della spesa in auto, ma anche per qualsiasi borsa!

Ganci per il sedile girabili

Non importa che tipo di auto avete, questi ganci si posizionano sotto al poggiatesta e quando non li usate diventano praticamente invisibili.

Possono portare i sacchetti della spesa, che in questa posizione non possono rovesciarsi, ma anche borse o qualsiasi altra cosa da appendere.

Costano pochi euro, si trovano su Amazon con spedizione Prime.

Ganci per il sedile girabili, con porta smartphone

Questi ganci sono simili ai precedenti, ma hanno una funzione in più: possono essere usati come porta smartphone, per chi sul sedile posteriore vuole guardarsi un bel film, oppure una delle nostre video prove.

Sono nella stessa fascia di prezzo degli altri, e si trovano su Amazon con spedizione Prime.

Rete per il bagagliaio

Mettiamo che siete andati a fare la spesa in quattro, e che i ganci che vi abbiamo proposto non possono essere usati. Proviamo a sistemare il bagagliaio. Questa rete può tenere in posizione sacchetti o bottiglie, in modo che non rotolino avanti e indietro ad ogni curva.

Costa pochi euro su Amazon con spedizione Prime.

Organizer per bagagliaio

Passiamo al bagagliaio questo è un organizer molto semplice, ed è perfettamente pieghevole quando non si usa. Perfetto per tenere in posizione verticale sacchetti magari con le bottiglie del latte o contenitori spray. Tra i più economici su Amazon, con spedizione Prime.

Organizer bagagliaio removibile

Qui saliamo di livello, perchè questo organizer dispone di fibbie per agganciarlo al bagagliaio, strisce catarifrangenti, ma anche di un coperchio con chiusura in velcro. Perchè oltre che usarlo per la spesa, potete utilizzarlo in caso di gite fuoriporta e trasportare il necessario per il picnic, grazie alle due maniglie laterali.

Anche questo si trova su Amazon, con spedizione Prime.

Posizionatori per bagagliaio

Terminiamo la nostra carrellata degli oggetti indispensabili per la spesa con questi supporti che fanno da posizionatore. Si “aggianciano” al pianale di carico grazie a due grandi strisce di velcro. Una volta che li avrete posizionati non ci sarà sacchetto della spesa, pianta o confezioni di bottiglie dell’acqua, che potrà muoverlo.

Si trovano su Amazon, con spedizione Prime.

—–

Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social e seguiteci su Facebook, Twitter, Instagram e Flipboard. Non esitate ad inviarci le vostre opinioni e le vostre segnalazioni commentando i nostri post.