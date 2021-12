Jeremy Clarkson ha deluso i fan chiudendo il negozio della sua fattoria

Anche grazie allo show dedicato, Diddly Squat Farm, la fattoria di Jeremy Clarkson, ha riscosso un enorme successo sia tra i locals sia tra i fan provenienti da tutta Europa, che infatti appena possono cercano di fare una visita al negozio della fattoria. Proprio quest’ultimo, però, verrà chiuso nei prossimi due mesi, come annunciato dallo stesso Jeremy.

Clarkson ha pubblicato un post su Instagram, dicendo che il negozio rimarrà aperto fino alle ore 16.00 del 31 Dicembre 2021, per poi chiudere a gennaio e febbraio.

Jeremy non ha fornito dettagli sul motivo della chiusura del negozio, ma certo è che la decisione ha deluso molti fan, i quali hanno espresso la loro opinione nei commenti. C’è chi ha scritto che spera che sia chiuso perché si sta espandendo e chi, semplicemente, si è detto molto triste perché aveva in programma di visitarlo a breve.

Altri invece hanno “suggerito” a Clarkson di coltivare più verdura invernale, in modo da non chiudere, ipotizzando che la chiusura sia dovuta per scarsità di prodotto da vendere. Insomma, ognuno ha la sua ipotesi, ma rimane che il negozio di Jeremy chiuderà al pubblico per tutti i primi due mesi del 2022. Magari, nel corso dei prossimi giorni, arriveranno spiegazioni più approfondite.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!