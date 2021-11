Telaio in carbonio, ammortizzatore "nascosto" ed escursione da 135/150mm per trail al top delle performance.

Bold Cycles presenta la sua nuova gamma di mountain bike da trail Linkin con telaio in carbonio che arriverà mercato italiano con una escursione di 135 mm o 150 mm, che può essere modificata a proprio piacimento. Tuttavia le nuove Bold Linkin saranno disponibili in quattro versioni, che differiscono per escursione delle sospensioni e specifiche di montaggio.

Una nuova mountain bike premium da trail, creata e ideata da rider appassionati, progettata per coloro che desiderano un’esperienza di alto livello, Bold Linkin sarà infatti disponibile in 39 mercati internazionali. Bold Cycles è un brand della grande famiglia SCOTT Sports.

La geometria discesistica in combinazione con l’innovativa tecnologia di sospensione interna porta il perfetto mix di equilibrio e controllo alla mountain bike. Tuttavia, l’ammortizzatore è montato nella posizione più bassa possibile all’interno del triangolo del telaio. L’ammortizzatore “nascosto” è sempre protetto da sporco, acqua e urti e di conseguenza, la bici beneficia di una migliore maneggevolezza e intervalli di manutenzione degli ammortizzatori più lunghi.

In definitiva, l’utilizzo di una sospensione Virtual Pivot migliora la resa della sospensione, la pedalata e la risposta in frenata.

Bold Linkin: multi-tool Syncros MATCHBOX SL-CT

Le nuove Linkin prevedono una soluzione intelligente per avere con sé attrezzi e ricambi più importanti stipati all’interno del telaio, accessibile aprendo il coperchio del tubo obliquo. Il Multi-Tool Syncros MATCHBOX SL-CT è nascosto all’interno del telaio che copre la maggior parte delle emergenze. Il kit include una camera d’aria di ricambio, una mini pompa, leve per pneumatici ed un fissaggio per la falsa maglia della catena per salvarti la giornata, in caso di problemi tecnici.

Prezzi gamma Bold Linkin 2022

Nuova gamma Linkin che sarà disponibile da gennaio 2022 in 4 differenti versioni e in 2 telai:

Bold Linkin 135 ULTIMATE: prezzo 8.499 €

Linkin 150 ULTIMATE: prezzo 10.999 €

Bold Linkin 135 PRO: prezzo 5.999 €

Linkin 150 PRO: prezzo 6.999 €

Telaio LINKIN in NERO o BIANCO: prezzo 4.999 €

