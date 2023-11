Seiko Prospex Land Series 2023: il brand presenta due nuovi segnatempo in limited edition della collezione Prospex, che vanno ad arricchire la Land Series, pensata per tutti gli amanti dell’esplorazione via terra.

Il Land Mechanical SPB411J1, disponibile in edizione limitata di 4.000 esemplari, propone una rivisitazione del design del Navigator Timer, il primo orologio meccanico GMT di Seiko dotato di lunetta girevole, lanciato in Giappone nel 1968. Il Landmaster SLA071J1, edizione limitata di 1.000 esemplari, celebra il 30° anniversario della serie Landmaster, amata da avventurieri e alpinisti.

Seiko Prospex Land Series 2023: Land Mechanical GMT Limited Edition

Seiko Prospex propone una moderna reinterpretazione di un orologio del 1968, il primo GMT del brand, dotato di lunetta girevole, denominato Navigator Timer. La nuova edizione limitata è fedele al classico design sportivo e alle dimensioni compatte che caratterizzavano lo storico segnatempo.

Sul quadrante, il logo Seiko, più basso in altezza di quello attuale, richiama il design del modello originale, così come gli indici, la lancetta GMT e quelle delle ore e dei minuti. Grazie alla lancetta GMT regolabile in modo indipendente e alla lunetta girevole con l’indicazione delle 24 ore, l’orologio, perfetto per chi ama viaggiare, visualizza l’ora in tre punti contemporaneamente.

Il fondello presenta un disegno a ferro di cavallo ispirato a quello del Navigator Timer originale e riporta il numero di serie. Il segnatempo è animato dal calibro 6R54, movimento automatico con funzione GMT, che garantisce una riserva di carica di 72 ore.

Un bracciale a cinque maglie, che abbraccia comodamente il polso, completa il look di questo segnatempo, che armonizza un’estetica classica e al contempo casual. L’orologio è dotato di astuccio speciale.

Seiko Prospex Land Series 2023: 30° anniversario Landmaster Limited Edition

Nel 1993 Seiko ha presentato per la prima volta in Giappone la serie Landmaster. Nel corso dei suoi tre decenni di storia, questa linea di orologi si è guadagnata la fiducia e ha soddisfatto le esigenze di avventurieri e alpinisti, continuando a perfezionare le sue performance tecniche. Per celebrare il suo 30° anniversario, Seiko presenta una nuova creazione, che raccoglie l’eredità delle generazioni di Landmaster che si sono susseguite negli scorsi decenni e il cui design si rifà a quello dei modelli più rappresentativi della serie.

Il nuovo Landmaster propone una cassa in titanio, che garantisce una vestibilità confortevole, trattata con un rivestimento extra duro che la protegge dai graffi. L’anello della bussola e la lunetta girevole bidirezionale con l’indicazione dei punti cardinali, caratteristiche della serie Landmaster, hanno una forma tridimensionale per facilitarne l’uso e la visibilità.

Gli indici tridimensionali e le sfere compatte assicurano una chiara lettura dell’ora anche in ambienti difficili. Gli indici sono rivestiti di Lumibrite, così come le lancette. Il vetro zaffiro con rivestimento super trasparente brevettato da Seiko garantisce un’elevata leggibilità da qualsiasi angolazione.

Il quadrante con una particolare gradazione blu rappresenta la vista dalla cima del Monte Everest. Si dice che ad alta quota in montagna, dove l’aria è sottile e non ci sono riflessi diffusi, il cielo appaia scuro anche di giorno. Il colore del quadrante esprime il modo in cui il cielo passa gradualmente da una tonalità di blu chiara a quella più scura mentre lo scalatore sale, passo dopo passo, come se l’Universo potesse essere intravisto attraverso il cielo.

Il fondello riporta la dicitura “Limited Edition” e il numero di serie del singolo orologio. Il segnatempo è alimentato dal calibro 8L35, sviluppato in-house, creato per resistere ai contesti più ostili. Questo movimento altamente preciso è stato assemblato e regolato dagli abili artigiani dello Studio Shizukuishi.

Il bracciale d’acciaio è dotato di una funzione che consente di regolarne facilmente la lunghezza, in modo da poter indossare l’orologio sopra gli indumenti artici pesanti.

