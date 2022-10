Kappamoto KV56: il nuovo casco full face

Tra le new entry in anteprima a Eicma 2022, figura il nuovo casco full face Kappamoto KV56 lo propone inizialmente in due versioni estetiche. Certificato con omologazione europea secondo la nuova normativa ECE 22-06, questo modello 2023 convince anche dal punto di vista della dotazione tecnica.

Kappamoto KV56: il nuovo casco, le caratteristiche

Versatile e grintoso, questo modello è proposto nelle due varianti, Solid Color e Graphic Neon. La prima è la versione basic a tinta unita, la seconda non passa inosservata grazie agli elementi grafici sofisticati e iper-contemporanei che la caratterizzano. Come anticipa il nome stesso, i tratti ricordano da vicino una rete luminosa, un fascio laser che si dirama sulla calotta. Ad enfatizzare questo effetto dinamico l’abbinamento di finiture lucide e opache, colori vividi a contrasto o tono su tono, tinte quasi cangianti.

Di serie troviamo paranaso e paravento, visiera antigraffio con predisposizione per lente Pinlock, visierino interno parasole e chiusura con cinturino micrometrico. Giocano a favore del comfort gli interni removibili e lavabili e un efficace sistema di ventilazione composto da 2 prese d’aria frontali (1 superiore e 1 sulla mentoniera) e 2 estrattori posteriori.

KV56 è proposto in una gamma taglie che va dalla XS alla XXL.

