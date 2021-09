Metti la cerca, togli la cera: quante volte l'avete sentita? Ora non avete più scuse per rimandare la cura di bellezza per la vostra automobile!

I prodotti pulizia auto migliori e quelli dei quali non possiamo fare a meno sono quelli che rendono la vita più facile. Anche perchè, diciamo la verità non c’è nulla di meglio di una vettura bella e splendente. Non solo bella, perché sappiamo che il sale che viene usato sulle strade contro il ghiaccio, non fa bene alla carrozzeria e va tolto. Infine, lavare l’auto all’aria aperta può essere un esercizio utile ed un bel passatempo.

In più, vogliamo mettere la soddisfazione di… mettere la cera, e togliere la cera? Roba da Karate Kid, l’avete già intuito. Siccome siamo attenti ai nostri lettori, abbiamo deciso di fare una piccola lista dei prodotti per la pulizia dell’automobile che ci convincono di più. Come sempre, potete segnalare i vostri consigli nei commenti, oppure scrivere la vostra piccola recensione.

Panni in microfibra per la cura dell’auto MA-FRA SHINE 3

Iniziamo subito con i panni specifici, indispensabili se si vuole ottenere risultati “splendenti”. I 3 panni in microfibra presenti nella confezione 3SHINE, sono panni capaci di eliminare realmente tutte le impurità presenti nell’abitacolo, sui vetri, oppure sulla carrozzeria. La microfibra MA-FRA presenta, infatti, caratteristiche di altissimo potere assorbente, proprietà data dalla sua struttura composta da milioni di sottili filamenti, che possono lavorare in profondità eliminando le molecole dello sporco: in una prima fase, ridotte in piccolissime particelle, mentre in un secondo momento catturate all’interno della microfibra.

All’interno della confezione sono presenti il panno blu, panno rosso e il panno viola.

Microfibra vetri: Il panno blu, per vetri, elimina lo sporco più tenace senza lasciare aloni.

Microfibra interni: Il panno rosso, per interni, cattura la polvere nelle porosità più profonde del cruscotto

Microfibra esterni: Il panno viola, per esterni, facilita la rimozione di cera e polish applicati.

Il guanto in microfibra di altissima qualità double face è stato creato per chi vuole ottenere i massimi risultati durante la fase di lavaggio della propria auto senza rischiare di graffiare la carrozzeria.

Ideale per pulire il proprio veicolo a mano e in tutta sicurezza, double face è un guanto professionale adatto anche per utilizzo hobbistico, a doppia azione:

il lato del guanto in microfibra a pelo corto di colore grigio e giallo è ideale per la pulizia e la rimozione di sporco generico e macchie della parte alta della carrozzeria auto come i finestrini, parabrezza, montanti superiori, cofano e tettuccio. il secondo lato del guanto double face, in microfibra di ciniglia di colore blu è ottimale per affrontare lo sporco grossolano, rimuoverlo dai piccoli interstizi e da tutta la parte bassa della carrozzeria come passaruote, montante inferiore, paraurti, fascioni, zona in cui si deposita maggior sporco.

Grazie al suo grande formato, 30 x 20 cm, permette di pulire ampie superfici di carrozzeria in poche passate, seguendo ogni angolo e dettaglio dell’auto.

Prodotti pulizia auto: lavare bene la carrozzeria

MA-FRA Car Wash Shampo & Wax

Per prima cosa, c’è da pulire bene la carrozzeria e i vetri dei finestrini, lunotto e parabrezza. Car wash è il nuovo shampoo & cera by Ma-Fra che lava e deterge a fondo tutte le parti della carrozzeria della vostra automobile. La caratteristica principale di car wash è il suo formulato, ricco di pregiate cere sintetiche, che proteggono l’auto da nebbia salina, raggi uv e piogge acide causate dallo smog: garantisce pulizia, brillantezza e protezione in una sola passata perchè facilita lo scorrimento delle gocce d’acqua sul parabrezza e sulla carrozzeria, agevolando quindi la successiva fase di asciugatura.

Ottima qualità/prezzo, ci piace il fatto che sia prodotto in Italia.

Prodotti pulizia auto: pulire i cerchioni

Super Pulitore Cerchioni Arexson

Avete lavato bene la carrozzeria, ma i cerchioni sono rimasti sporchi. Con questo Super Pulitore Cerchioni tutto splenderà a nuovo. Scrosta anche il nero più sporco, eliminando tutto ciò che impedisce ai vostri cerchioni di brillare. Perchè non c’è niente che avere un’auto pulita, e dei cerchioni neri di sporco.

Ottima qualità/prezzo, è prodotto in Italia.

Prodotti pulizia auto: la cera lucidante

Dopo aver lavato la propria auto, un giro di cera ci sta proprio bene. Tanto olio di gomito, come si faceva una volta, ma anche tante soddisfazioni. E poi, quel profumo inconfondibile di cera che significa automaticamente auto pulita.

La speciale formula che dona lucentezza alla vernice della carrozzeria, eliminando i graffi superficiali e le particelle di vernice ossidata, creando un a pellicola protettiva per la carrozzeria. Il consiglio che vale da sempre: non usate la cera sulla carrozzeria surriscaldata.

Prodotti pulizia auto: lucidare il cruscotto

Ci siamo quasi, fuori è tutto in ordine, ma il cruscotto? Ecco un bel prodotto che profuma al miele, pulisce, ravviva e protegge. Perchè un cruscotto sporco è brutto, ma brutto brutto. Anche questo detergente è prodotto in Italia, che vale un punto un più.

Discorso simile per il prodotto visto in precedenza, ma questo è specifico per i cruscotti satinati. Perchè ogni vettura deve avere la propria cura di bellezza. Vero? Siamo nel campo del Made in Italy, cosa che ci piace sempre.

Pulimax è il pulitore igienizzante adatto per la pulizia di interni auto: tessuti, skai e parti in plastica. Pulimax pulisce e rinnova i colori dei sedili, scioglie lo sporco e qualsiasi traccia di nicotina dalla trama dei tessuti, elimina tutti i cattivi odori, anche quelli più persistenti e garantisce una pulizia igienicamente completa.

Prodotti pulizia auto: i tessuti dei sedili

Mafra, Trattamento 3in1 Tessuti, Deterge e Smacchia Tessuti Delicati

Trattamento Tessuti 3 in 1 è il prodotto di MA-FRA per pulire interni auto, tappezzeria in tessuto e Alcantara. Il prodotto può essere utilizzato per eliminare ogni tipo di macchia: sul cielo auto, sui sedili e su moquette e tappetini.

Trattamento Tessuti 3 in 1 deterge, rinnova e ravviva gli interni della tua auto, eliminando cattivi odori e tracce di nicotina: il prodotto è efficace contro macchie accidentali e quotidiane di bibite, latte.

Mancano solo i sedili. Togliamo lo sporco anche li, con il pulitore per tessuti. Il prodotto è dotato di pratica spazzolina per l’applicazione. La schiuma attiva, coadiuvata dall’uso della spazzolina, penetra a fondo nelle fibre ammorbidendo e rimuovendo lo sporco più facilmente. Il bello è che lo potete usare anche in casa: funziona su divani, poltrone e cuscini. Non fatevi fuorviare dal nome: Rhutten è un’azienda italiana.

