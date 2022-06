Il ventilatore solare per finestrino auto può essere un aiuto per combattere il caldo all’interno delle nostre vetture. Il meteo può particolarmente rovente, così come sono le nostre automobili parcheggiate al sole. Ecco allora una soluzione davvero economica ed ecologica nel mondo degli auto accessori: il ventilatore solare per finestrino auto. Economica, perché costa pochi euro, ecologica perché sfrutta l’energia solare.

Diciamo subito che si tratta di un gadget che non vi farà trovare l’auto fresca. C’è però da dire che se posizionato correttamente può essere utile a “soffiare” fuori dalla vettura l’aria arroventata dalla calura estiva.

Ventilatore solare auto per finestrino: come funziona?

Si posiziona il ventilare solare sul bordo del finestrino, alzando completamente quest’ultimo. Il pannello solare fa girare il piccolo ventilatore, che provvede ad estrarre l’aria calda dall’interno della vettura spingendola fuori.

A scanso di equivoci, ripetiamo che non si tratta di un rimedio “definitivo” perché comunque la lamiera dell’automobile si scalda trattenendo calore. Non aspettatevi quindi di trovare la vostra auto “fredda”. Il flusso è basso e serve unicamente per estrarre l’aria rovente verso l’esterno dell’automobile in maniera costate. Allo stesso modo, è inutile aspettarsi che funzioni se il pannellino solare è all’ombra.

Si tratta di un piccolo aiuto contro il caldo, proposto ad un prezzo accessibilissimo. E allora qui sotto vi proponiamo quelli che secondo noi sono i prodotti più interessanti.

LOGICA 1240694 Parking Cool Ventilatore Solare per Auto

LOGICA 1240694 è un ventilatore ad energia solare per mantenere fresco l’interno dell’auto. Non necessita di alcun collegamento o batteria perché si alimenta con il sole. Aiuta la circolazione dell’aria con i finestrini chiusi. Mantiene l’auto fresca risparmiando energia. Si monta su qualsiasi vettura e si installa in pochi secondi.

Non funziona su finestrini con pellicole oscurate, su auto con porte rasenti alla carrozzeria oppure senza montante, e su vettura con profilo dei finestrini non orizzontale.

Ventilatore a energia solare

Anche il ventilatore solare per finestrino auto preleva l’aria dall’interno per spingerla fuori dalla vettura utilizzando l’energia del pannello solare. Può essere utile anche per espellere i cattivi odori.

Parkomm Car Auto Air Vent

La ventola ad energia solare Parkomm, mantiene pulito l’interno della tua auto. Non sono necessarie batterie: il pannello solare all’esterno usa la luce del sole per far funzionare la ventola spingendo l’aria calda fuori dalla vettura.

Omabeta Ventilatore per Auto Portatile ad energia Solare

Sicura e affidabile in ABS, soffia l’aria calda fuori dall’auto parcheggiata grazie a tre ventole. Facile da installare e portatile, ad energia solare, non necessita di batterie.

Con le tre ventole, scarico dell’aria è più veloce. Oltre all’aria calda sarà più semplice la rimozione dell’odore del materiale dell’auto. Elimina l’odore di animali domestici e sigarette, rende fresca l’aria nell’auto.

