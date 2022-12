Questa è l’unica Ferrari Enzo realizzata ufficialmente in Nero Opaco.

L’ultima hypercar costruita sotto la direzione di Enzo Ferrari, la F40, ha spinto i confini delle prestazioni più in là che mai, diventando l’auto più iconica della sua generazione. Ci sono voluti quattordici anni dalla sua scomparsa perché arrivasse una vettura degna di essere dedicata alla memoria del fondatore della casa automobilistica di Maranello.

Prodotta in soli 400 esemplari, questa Ferrari aveva livelli di tecnologia e di prestazioni tali che prese il nome di Enzo. Seguendo le orme delle hypercar più apprezzate del Cavallino, il cuore pulsante della Enzo era un nuovissimo motore V-12 da 5.998 cc aspirato montato a centro vettura, con una potenza di 651 cavalli che eclissava completamente quella dei suoi rivali.

La Enzo è stata introdotta in un periodo della storia della Ferrari in cui la gamma di colori per le vetture stradali era ancora piuttosto limitata. La stragrande maggioranza degli esemplari era verniciata in rosso, giallo o nero, con una manciata di altre vetture selezionate in diverse tonalità di blu, argento, grigio o bianco.

Per poter scegliere un vero e proprio colore unico in quell’epoca era necessario avere un’influenza e una posizione di rilievo tant’è che questo modello venne richiesto da un membro della famiglia reale del Brunei, con una ricca storia di ordinazioni di esemplari unici di fabbrica e di automobili su misura. Considerando che oggi il Nero Opaco è uno dei colori Tailor Made più richiesti, con quasi due decenni di anticipo sui tempi, questa Enzo è stata la prima hypercar Ferrari consegnata nuova di fabbrica con questo colore straordinario.

L’esemplare unico è stato conservato nella residenza londinese della famiglia, dove ha fatto una fugace apparizione nelle strade di Hampstead, Mayfair e Knightsbridge, prima di essere portato nella regione Asia-Pacifico.

Recentemente la vettura è stata sottoposta a un restauro estetico da parte della Carrozzeria Zanasi, il verniciatore ufficiale di tutte le Hypercar, le edizioni Tailor-Made e le vetture della serie Icona della Ferrari.

Da notare come, nel settore delle auto d’epoca, la provenienza reale è considerata estremamente desiderabile e spesso rappresenta un importante elemento di differenziazione del valore dei veicoli che hanno avuto la fortuna di frequentare i vari garage reali.

Poiché il colore e il chilometraggio sono in genere i due fattori di differenziazione più importanti nel mercato automobilistico moderno, è logico che le Enzo a basso chilometraggio che vantano colori unici siano le più ricercate, tuttavia questa Enzo appartiene a una categoria a sé stante.

Grazie alla combinazione di provenienza reale, basso chilometraggio e specifiche straordinarie disponibili solo per questo cliente, questa è un’opportunità irripetibile di acquistare il meglio. E’ all’asta in questi giorni da RM Sotheby’s.

