Antony Morato Felix: la capsule collection per l’autunno inverno 2022

Antony Morato Felix: per questo autunno inverno 2022 2023 Antony Morato propone una nuova capsule collection dedicata ancora una volta ad un’icona pop amata da più generazioni: il sorridente gatto Felix, ritratto in un’esclusiva selezione di t-shirt e felpe.

Da ormai 3 stagioni Antony Morato inserisce all’interno delle sue collezioni total look delle mini-capsule di capi basic dedicate al mondo dell’arte o a personaggi iconici della cultura pop. Capi essenziali per un guardaroba contemporaneo ed eclettico, che riflettono le tendenze più amate da un gruppo maschile che si riconosce nei codici di una cultura intramontabile.

Il protagonista di questa stagione è Felix the Cat: personaggio surreale nato negli anni 20 e diventato primo. vero divo del mondo dell’animazione raggiungendo un successo planetario, prima nel mondo dei cartoon negli anni del cinema muto e poi anche nei fumetti.

Felix è un personaggio senza tempo, che ha visto il suo successo rinnovarsi prima negli anni cinquanta e poi ancora alla fine degli anni 80, mantenendo sia nei cartoni animati che nei fumetti, il suo tipico modo di affrontare episodi di vita quotidiana così come situazioni surreali o fantascientifiche.

Attraverso l’ironia del cartoon, con questa capsule, il brand si fa portavoce di un fascino contemporary retrò realizzando capi che trasmettono la grinta e la solarità del leggendario gatto. Il bianco e il nero, colori caratteristici del personaggio di Felix, si mixano perfettamente alla palette di colori tipica del brand: il risultato è una capsule collection composta da felpe, t-shirt ed un berretto in maglia personalizzati con l’inconfondibile gatto nero dall’espressione furba e dall’immagine iconica e retrò, che dona un tocco estroso e ironico ai capi, proposti in bianco, nero e un delicato color caramello per le felpe.

